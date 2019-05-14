Возвращение башни по-шведски

В послевоенный период шведское танкостроение развивалось своим путём. В 60-х и 70-х годах шведы удивили мир безбашенным танком Strv 103 и истребителем танков Ikv 91, больше похожим на танк-амфибию. Не менее специфичными должны были стать танки, которым предстояло сменить Strv 103 и Strv 102 (шведские Centurion). Работы по ним дошли до стадии создания полноразмерных макетов. По характеристикам эти трёхместные боевые машины больше напоминали лёгкие танки, но должны были занять ту же нишу, которую в других армиях занимали традиционные средние танки.

Вынужденное возвращение башни

Работы по сменщику Strv 102 и, в перспективе, Strv 103 начались в 1970 году. Годом позже изначальный проект Objekt 2013 A, который разрабатывался фирмой Bofors, превратился в UDES 03. Боевая машина должна была развивать скорость 70-80 км/ч, иметь боевую массу 20 т, а удельная мощность составляла 30 л.с. на тонну. Работы по UDES 03 шли вплоть до 1973 года, причём в 1972 году появился конкурирующий проект от H?gglund & S?ner. Поскольку о нём мало что было известно, проекты двух фирм часто путают, хотя это не одно и то же.

Один из вариантов проекта FMV по модернизации UDES 03, май 1973 года. Фактически это был новый танк с использованием ходовой части по типу Ikv 91. Источник изображения: warspot.ru

На UDES 03 очень рассчитывали шведские военные. Согласно планам FVM (F?rsvarets materielverk, Управление оборонной техники), серийной производство безбашенного танка должно было начаться в 1980 году, а четыре года спустя он полностью заменял Centurion в шведской армии. Далее та же участь ожидала Strv 103. Сменщик был вдвое легче и не отличался крепкой бронёй, зато его орудие могло наводиться в вертикальной плоскости без наклона корпуса. При этом система активной подвески имелась и на UDES 03 — она позволяла добиваться угла склонения до ?15 градусов. Именно эта система в итоге стала причиной закрытия проекта: на испытаниях выяснилось, что при горизонтальном наведении орудия наблюдается частый сброс гусеничных лент. В результате FMV задумалось о том, что при таких проблемах неплохо бы оснастить танк башней. Проблема состояла не только в сбросе гусеничных лент: размещение экипажа друг за другом признали не особо удачным, да и при увеличении боекомплекта проще оказалось сократить его до двух человек. С точки зрения эффективности на поле боя двухместный танк признали плохой идеей. Одним словом, единственным решением проблемы было возвращение на место башни.

Предусматривались различные варианты установки вооружения, включая "кассету", вынесенную за пределы башни. Источник изображения: warspot.ru

22-23 марта 1973 года в FMV прошло первое совещание, посвящённое изменённому проекту UDES 03. Работы по этой машине курировал Свен Берге, автор концепции Strv 103 и одновременно ключевая фигура FMV с точки зрения создания перспективных танков. Следующее совещание по данному вопросу прошло 17-18 мая — на нём уже обсуждали первые эскизные наработки. Данная тема получила обозначение UDES 14. Самое интересное, что первоначально речь шла скорее не о переделке UDES 03, а о боевой машине на базе истребителя танков Ikv 91. Всего на совещании было показано шесть вариантов перспективного танка, причём первый из них фактически являлся Ikv 91 со 105-мм орудием. Впрочем, он не являлся приоритетным — остальные машины имели кормовое расположение боевого отделения.

Вариант 2 имел ручное заряжание, а варианты 3 и 4 получали кассетный механизм заряжания в кормовой нише башни. Пятый вариант имел отделённый от башни магазинный механизм заряжания, а шестой — ручное заряжание, при этом весь экипаж размещался в башне. Согласно концепции, часть проектов имела активную подвеску, позволявшую (аналогично UDES 03) поднимать кормовую часть на 10 градусов. Тем самым обеспечивалось увеличение угла склонения с ?3 до ?13 градусов. Экипаж во всех вариантах был одинаковый — 3 человека, кроме второй версии машины, где имелся ещё и заряжающий.

Первое предложение по теме будущего UDES 14 от фирмы Bofors. В отличие от проекта FMV, базой служило удлинённое шасси UDES 03. Источник изображения: warspot.ru

На тот момент это было не более чем концептуальное предложение FMV: никаких спецификаций на UDES 14 ещё не подготовили. На этой волне Bofors постаралась хоть как-то спасти своё детище. 17 августа был представлен проект башенного танка на агрегатах UDES 03. Подобно предложению FMV, эскизные варианты от Bofors не имели каких-либо серьёзных проработок в плане ТТХ. Все они представляли собой чуть удлинённое шасси UDES 03, более того, в спецификациях данные варианты также шли как UDES 03. Всего на суд FMV представили шесть вариантов машины, из них два с ручным заряжанием, а оставшиеся — с магазинным механизмом заряжания. Во всех случаях боезапас составлял 40 унитарных патронов. На шведских военных данные проекты особого впечатления не произвели, тем не менее именно эти эскизы позже легли в основу UDES 14 разработки Bofors.

Под одним и тем же именем

Первые наработки по программе UDES 14 появились осенью 1973 года. 5 сентября поступило письмо от Bofors, в котором указывалось, что проекты, ранее предлагавшиеся как развитие UDES 03, переделали под программу UDES 14, при этом число вариантов сократилось до пяти. Главный конкурент в лице H?gglund & S?ner в то время в переписке с FMV не участвовал, что, впрочем, ничего не значило. Фактически первоначальная концепция UDES 14 прорабатывалась в расчёте на продукцию компании из Эрншёльдсвика. Причиной тому являлась победа H?gglund & S?ner в конкурсе на бронетранспортёр (Pbv 302), а затем и в конкурсе на истребитель танков (Ikv 91). Pbv 301 активно использовался и при создании тестовых машин по программе UDES 03. Естественно, в таких условиях шведские военные хотели подстраховаться, отдавая приоритет разработкам компании, чьи творения показали бо?льшую жизнеспособность.

В данной истории FMV создала проблему как самой себе, так и исследователям. Подобно UDES 03, проекты конкурирующих фирм не стали разделять по обозначениям. Ко всему прочему, Bofors и H?gglund & S?ner представили свои варианты UDES 14 почти одновременно — это создало некоторую путаницу, которой не было, например, при разработке истребителя танков.

Второй вариант UDES 14 от фирмы Bofors, в 1974 году его переименовали в UDES 15. На нём стояла укладка разработки инженера-конструктора Брора Тидстрёма. Источник изображения: warspot.ru

Первыми с проектированием танков по программе UDES 14 справились на фирме Bofors. Своё видение нового танка (а, точнее, танков) шведский оружейный гигант представил 15 октября 1973 года. В значительной степени этому способствовал тот богатый опыт работы, который фирма получила при разработке UDES 03. При этом Bofors не стала мелочиться и предложила на суд FMV аж девять вариантов машины. Из них два (восьмой и девятый) башни не имели вовсе, а седьмой получил казематное расположение орудия. Такой выбор основывался на идее максимального снижения высоты машины. Даже самый высокий, седьмой вариант машины, имел высоту всего 1750 мм. Сектор обстрела по горизонтали также был весьма существенным: по 25 градусов влево и вправо для восьмого и девятого варианта и по 115 градусов для седьмого. Впрочем, это в любом случае были не более чем запасные предложения. Они также отличались меньшей боевой массой — 18-19 т.

Пятый вариант UDES 14 также имел механизм заряжания, но он действовал иначе: унитарные патроны подавались с пола боевого отделения. Источник изображения: warspot.ru

Приоритетом являлись башенные версии, из которых первый и второй варианты имели ручное заряжание, в связи с чем добавлялся четвёртый член экипажа — заряжающий. Остальные имели механизмы заряжания, причём пятый и седьмой (казематный) варианты позволяли производить и ручное заряжание. Также остальные версии танка были трёхместными. Некоторые варианты UDES 04 повторяли по концепции предложения FMV от мая 1973 года, тем не менее специалисты Bofors не сидели на месте. Под руководством инженера-конструктора Брора Тидстрёма был разработан оригинальный вариант механизма заряжания. Он позволял заряжать орудие из магазина, расположенного в кормовой части корпуса, при этом габариты башни сводились к минимуму. Данная система была реализована на пятом и шестом вариантах UDES.

Не забыли на фирме Bofors и об активной подвеске — правда, она имелась не на всех вариантах машины. Судя по проектам, реализовали возможность приподнимания кормовой части корпуса на втором, пятом и седьмом вариантах UDES 14, что давало лишних 7 градусов склонения. Стоит отметить, что даже при наличии башни излишней высотой танки не страдали. Лишь первый и четвёртый варианты получились высокими (2,4 м), остальные же находились в пределах 2,2 м (лишь на 6 см выше Strv 103). Что же касается подвижности и защиты, то она находилась на уровне UDES 03. Это означало удельную мощность около 30 л.с. на тонну, максимальную скорость в 75-77 км/ч и броню толщиной около 20 мм, находящуюся под большими углами наклона.

Источник изображения: warspot.ru

Фирма H?gglund & S?ner представила свои предложения по UDES 14 спустя пару недель — 30 октября 1973 года. Чтобы хоть как-то различать варианты машины, вместо цифр использовались буквенные обозначения: Alt A, Alt B и так далее. Всего было представлено пять вариантов машины — впрочем, это было не то же самое, что предлагали в FMV весной 1973 года. Похожим оказался только четвёртый вариант — Alt D, фактически представлявший собой Ikv 91 со 105-мм пушкой. Варианты A, B и C имели одинаковое шасси, при этом машины получились довольно высокими. Высота вариантов A и B составила 2380 мм, а варианта C — 2430 мм. Немалой была и масса: 26,4 т у первых двух вариантов, и 25,5 т — у третьего. Это объяснялось более существенным, чем у проектов Bofors, уровнем защиты. Максимальная толщина брони корпуса составляла 77 мм (по мнению инженеров H?gglund & S?ner, при высоких углах наклона брони это было эквивалентно 400 мм брони). Максимальная толщина башни составляла 66 мм, листы также находились под большими углами наклона.

Источник изображения: warspot.ru

Особняком стояла машина UDES 14 Alt E. Её высота составляла 2100 мм, а боевая масса — 24,7 т. Толщина брони была ниже (до 40 мм), но и находилась она под очень большими углами наклона. Также она выгодно отличалась наличием магазинного механизма заряжания, а также активной подвески, которая позволяла поднимать корму машины на 7 градусов вверх. В результате общий угол склонения орудия вырастал до ?10 градусов. Плюсом варианта E являлось и наличие системы типа Duplex Drive, благодаря чему машина могла преодолевать водные преграды вплавь. Все варианты UDES 14 от H?gglund & S?ner рассчитывались на 105-мм орудия с длиной ствола 45 калибров, тем не менее в ТЗ предусматривалось и 105-мм орудие с длиной ствола 62 калибра, и даже 120-мм орудия. В качестве силовой установки для вариантов A, B, C и E предусматривался дизель мощностью 544 л.с. (вероятнее всего, речь идёт о моторе Scania DS14). Согласно расчётам, это позволяло развивать скорость до 70 км/ч.

Попытка совместить

По итогам изучения наилучшими оказались второй вариант UDES 14 от Bofors и вариант E от H?gglund & S?ner. FVM оказалась перед сложным выбором. С одной стороны, проекты Bofors больше соответствовали требованиям, особенно с точки зрения боевой массы и подвижности. С другой — у H?gglund & S?ner имелись сильные стороны в виде более сильной броневой защиты. По этому показателю разработки компании из Эрншёльдсвика как минимум не уступали Strv 103. В результате программа UDES 14 на некоторое время затихла.

За время вынужденной паузы произошло одно событие, которое не совсем верно истолковано некоторыми шведскими историками. В какой-то момент стало понятно, что называть совершенно разные по концепции проекты одним индексом неправильно, и проекты решили переименовать. Второй вариант разработки Bofors получил обозначение UDES 15, а в случае с танком H?gglund & S?ner по варианту E появился индекс UDES 16. Случилось это в 1974 году, некоторые историки данный момент упустили, поэтому не стоит удивляться, когда под обозначением UDES 14 подразумевают двадцатитонный истребитель танков, хотя на самом деле это наследники UDES 03.

UDES 15/16 — проект, в котором объединили лучшее от двух конкурентов. Источник изображения: warspot.ru

Хорошенько подумав, в FMV решили совместить разработки конкурирующих фирм. Так появился проект, получивший обозначение UDES 15/16. Работы по нему стартовали в ноябре 1974 года, а уже 13 января появились первые наработки. Боевая масса трёхместной машины составила 26 т, таким образом, идею H?gglund & S?ner об усилении защиты поддержали. Толщина корпуса в лобовой части достигала 70 мм, а башню усилили ещё больше — до 125-160 мм. Несмотря на довольно большую массу, использование дизеля Scania DS14 позволяло обеспечивать удельную массу 20,9 л.с. на тонну и в теории получить максимальную скорость 70 км/ч. Что же касается ходовой части, то в ней решили сохранить возможность приподнимания кормовой части корпуса, правда, угол сократили до 5 градусов. В наследство от UDES 16 машина получила устройство для преодоления водных преград вплавь.

Данный вариант на шасси Ikv 91 использовался для подстраховки. Источник изображения: warspot.ru

Для башни использовали магазинный механизм заряжания, также разработанный под руководством Брора Тидстрёма. В теории он позволял достигать скорострельности 15-25 выстрелов в минуту. Ещё одной интересной разработкой стали дополнительные магазины, находившиеся снаружи корпуса. Специальный механизм позволял использовать дополнительные магазины для заряжания орудия.

Полноразмерный макет UDES 15/16, далее работы по машине прекратили. Источник изображения: warspot.ru

Для подстраховки шведы решили пойти двумя путями. Помимо "полноценного" UDES 15/16, строился второй вариант, на шасси Ikv 91. На нём планировалось отработать конструкцию башни. Впрочем, по ряду причин ни один, ни другой вариант так и не были реализованы в металле. Максимум, что удалось сделать, — это построить деревянный макет UDES 15/16, причём он несколько отличался от изначального проекта. На этом работы прекратились, хотя некоторые элементы UDES 15/16 и его прародителей можно увидеть в проекте Strv 2000. В итоге эксперименты ничем хорошим не кончились. После почти двух десятилетий попыток заменить Strv 102 и Strv 103 собственными разработками шведские военные решили проблемы привычным способом — закупкой танков за границей. Такой машиной стал Strv 121, он же Leopard 2A4.

Автор выражает большую признательность Карлу Бломстеру (Karl Blomster) и Виктору Нурланду (Viktor Norlund), Швеция, за помощь в подготовке материала и предоставленные иллюстрации.

Источники:

Архив Карла Бломстера (Karl Blomster) http://www.ointres.se/udes.htm https://fromtheswedisharchives.wordpress.com

Юрий Пашолок