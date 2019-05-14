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14.05.2019
Военное обозрение

Советские эсминцы выводят из состава индийского флота

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Индийский флот вывел из эксплуатации свой третий эсминец класса Rajput D53 Ranjit. В связи с этим на военно-морской верфи, расположенной в Вишакхапатнаме, 6 мая 2019 года состоялась торжественная церемония.

Источник изображения: topwar.ru

В ней приняли участие офицеры и матросы пуско-наладочной команды, а также другие члены экипажа "Ранджита", служившие на корабле в течение последних 36 лет.

Корабль был заложен в июне 1977 года, а спуск на воду состоялся через два года. "Ранджит", принятый 15 сентября 1983 года капитаном Вишну Бхагватом у бывшего Советского Союза, добросовестно служил на протяжении 36 лет. За это время эсминцем управляли 27 командиров. По данным ВМС Индии, в течение службы корабль провел в море в общей сложности 2190 дней.

Большие противолодочные корабли проекта 61-МЭ были построены в СССР в период с 1976 по 1987 год в количестве пяти единиц на верфи в Николаеве. От изначального типа 61 индийские эсминцы отличаются усиленным ракетным вооружением. Из 20 их "собратьев", служивших советскому ВМФ, в строю остается лишь один – БПК "Сметливый" Черноморского флота. При этом четыре оставшихся индийских эсминца продолжают свой боевой дозор.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Проекты
61-МЭ
ЧФ
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