Al-Ittihad (ОАЭ): гонка вооружений в космосе

Перспектива милитаризации космоса не за горами, особенно на фоне планов США по созданию командования космическими силами. Любой шаг в этом направлении, пишет автор, может стать первым к началу гонки вооружений, которая может быть особо опасной ввиду отсутствия регулирующих правовых норм. Ряд стран могут последовать "примеру" США. В первую очередь речь идет о России, Китае, Германии, Франции, Японии и Индии.

Хотя международное сообщество склонно говорить об опасности милитаризации космоса и превращения его в новое пространство для противостояния, а также призывать к использованию его исключительно в мирных целях, ожидается, что инициатива Трампа положит начало долгосрочной космической гонке.

Будет ли создание командования Космическими силами США способствовать началу нового, космического, этапа международного конфликта? Это довольно интересный вопрос, если учесть указ президента Трампа о создании командования космическими силами при министерстве обороны, которое будет эффективной и единой боевой структурой, функционирующей в соответствии с действующими в государстве законами.

Если дела пойдут так, как хочет Трамп, и Конгресс одобрит создание командования космическими силами, это будет шестой вид вооруженных сил США после сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил, морской пехоты и береговой охраны.

Хотя международное сообщество склонно говорить об опасности милитаризации космоса и превращения его в новое пространство для противостояния, а также призывать к использованию его исключительно в мирных целях, ожидается, что инициатива Трампа положит начало долгосрочной космической гонке. Все это происходит в период возобновления гонки ядерных вооружений между Вашингтоном и Москвой, снявших с себя обязательства по Договору о РСМД.

Сегодняшняя ситуация совершенно отличается от той, когда советский космический аппарат "Луна" достиг спутника Земли в сентябре 1959 года. Тогда фраза "космическое вторжение" использовалась в качестве метафоры, смысл которой сводился в достижении поверхности Луны. Сегодня же перспектива "вторжения в космос" кажется совсем реальной на фоне планов США по созданию командования космическими силами. Как ожидается, другие страны последуют их примеру. В первую очередь это касается стран, имеющих собственную космическую программу: России, Китая, Германии, Франции, Японии и Индии.

Вместе с тем, эти события имели под собой основу. Так, ранее Соединенные Штаты и Россия демонстрировали незначительную военную активность в космосе. Речь идет о применении шпионских спутников для сбора информации военного характера, а также об использовании космоса для раннего [ракетного] предупреждения, наблюдения, контроля и управления наземными боевыми действиями, как это было в ходе войны под руководством США в Ираке в 2003 году.

Кроме того, было разработано оборудование двойного назначения - для использования как на земле, так и в космосе. В частности, речь идет о самолетах, которые могут быть использованы в космосе, так как обладают характеристиками космического корабля. Эти самолеты могут летать обычным образом, но в то же время их можно использовать как космические аппараты.

В соглашениях между крупными странами, включая договор, подписанный Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом, регламентируется минимальное число аспектов использования космоса в военных целях. После кубинского ракетного кризиса 1962 года было разрешено использование спутников в целях наблюдения, что должно было повысить уровень международной безопасности и снизить риски "случайного" начала войны. Договор об использовании космоса 1967 года объявил это пространство открытым для деятельности всех государств, чья цель - исследования и использование космоса в мирных целях, и одновременно запретил развертывание в нем какого-либо оружия. Тем не менее, как полагают некоторые эксперты по международному праву, государства, желающие милитаризировать это пространство, могут использовать в качестве предлога необходимость защиты своей собственности в космическом пространстве. Возможно, вскоре это имущество не будет ограничиваться спутниками после того, как некоторые страны, запустившие космические программы, начали планировать создание зон, находящихся под их контролем на Луне.

Таким образом, перспектива развертывания оружия в космическом пространстве не за горами, особенно на фоне шагов Соединенных Штатов по созданию командования космическими силами. Любой шаг в направлении развертывания оружия в космосе может стать первым шагом к гонке вооружений, которая может быть опаснее гонки на земле ввиду отсутствия регулирующих ее правовых норм. На суше, в море и воздушном пространстве такая гонка идет между государствами с их границами и суверенитетом. Кроме того, все они объединены в международной организации со своим уставом, правилами и механизмами. Что касается гонки в космическом пространстве, она не будет иметь ограничения и рамки, так как ни у кого нет суверенитета, как и правил, которые бы регулировали хотя бы ключевые вопросы, включая определение того, что является космическим оружием.

Как следствие, вероятно, пришло время включить вопрос о гонке вооружений в космическом пространстве в глобальную повестку дня, и ООН должна выдвинуть инициативу по созыву международной конференции для разработки проекта договора о запрещении размещения оружия в космосе.

Вахид Абдель Маджид