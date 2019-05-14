Войти
14.05.2019
ЦАМТО

В России разрабатывают инновационный высокоскоростной катер "Кречет"

143
0
0
ckb-spk-alekseeva-logo
Логотип компании Открытое Акционерное общество "Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева".

ЦАМТО, 13 мая. "ЦКБ имени Алексеева" разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет", сообщил "РИА Новости" член правления компании, куратор проекта Сергей Королев.

"Кречет" представляет собой однокорпусное судно на гидролыжах с экономичным бензиновым или дизельным двигателем, способное развивать, согласно проведенным модельным испытаниям, скорость в 170-180 км/ч с перспективой увеличения ее до более чем 200 км/ч, отметил С.Королев. "Это судно практически летит над водой, катер обладает наивысшими показателями по гидродинамическому качеству на высоких скоростях движения", – сказал он. По его словам, аналогичных судов на гидролыжах в мировом производстве на сегодня нет.

"Такие попытки были, разработки велись на протяжении длительного времени, причем не только на территории бывшего СССР и России. Мы считаем, что отчасти наш продукт уникальный. Мы много времени посвятили гидродинамике, испытаниям в опытовом бассейне и на открытой воде, были обкатаны разного рода обводы корпуса и профили лыж. Однако пока оптимальное решение, которое позволит в дальнейшем увеличивать скорость", не определено", – цитирует "РИА Новости" С.Королева.

Проект получил одобрение рабочей группы НТИ "Маринет". Сейчас "Кречет" на стадии проектирования, работы компания осуществляет в инициативном порядке за счет собственных средств. ЦКБ ведет переговоры с потенциальными заказчиками. Продвигать продукцию планируется как на российский, так и на зарубежные рынки. По словам куратора проекта, судно можно построить для эксплуатации как на море, так и на реке, сам катер будет классифицирован как маломерное судно, отмечает агентство.

"Это будет универсальная платформа, которую можно использовать в любом назначении. В Базовом варианте это гражданский проект, но судно может быть использовано и во флоте спецслужб, в том числе спасательных служб, береговой охраны – оно как перехватчик может себя хорошо зарекомендовать", – подчеркнул С.Королев. Также "Кречет" может применяться для борьбы с браконьерством, эвакуации пострадавших, контроля за соблюдением судами режимов плавания, в качестве медицинского катера скорой помощи, катера для экстремальных речных и морских прогулок.

Как напоминает "РИА Новости", "ЦКБ по СПК имени Р.Е.Алексеева" – компания полного цикла производства от инновационных разработок в судостроении, проектирования, дизайна до создания судов. ЦКБ спроектировало морское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М", а также речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦКБ СПК
Похожие новости
27.08.2018
"Радар ммс": в России создан искусственный интеллект для самолетов и беспилотников
26.12.2016
Экранопланам – быть!
19.12.2016
Покорители воды и воздуха: "чудо"-экранопланы Ростислава Алексеева
03.07.2013
ОАО «НПП «Радар ммс» примет участие в VI Международном военно-морском салоне
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 01:28
  • 41
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 14.05 01:01
  • 14
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 14.05 00:35
  • 36
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 13.05 23:21
  • 4
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
  • 13.05 23:21
  • 13
Sohu (Китай): Китай выиграл пять войн, больше никто не осмелился на него нападать
  • 13.05 22:47
  • 50
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 13.05 22:43
  • 2
244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С"
  • 13.05 22:24
  • 2
"Будет удар в голову": что Иран готовит для авианосца США
  • 13.05 22:09
  • 5
В последние годы российский флот значительно отстал - китайские СМИ
  • 13.05 21:22
  • 3
Генерал Барреро: Французский спецназ воюет лучше русских и американцев
  • 13.05 20:37
  • 17
На "Уралвагонзаводе" сравнили "Армату" с гоночным болидом по цене
  • 13.05 19:43
  • 2
Бондарев: Москва может потребовать от Киева плату за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму
  • 13.05 19:33
  • 1
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии
  • 13.05 18:14
  • 3
БДК "Петр Моргунов" готовится к швартовым испытаниям
  • 13.05 17:57
  • 7
Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию