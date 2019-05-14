В России разрабатывают инновационный высокоскоростной катер "Кречет"
ЦАМТО, 13 мая. "ЦКБ имени Алексеева" разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет", сообщил "РИА Новости" член правления компании, куратор проекта Сергей Королев.
"Кречет" представляет собой однокорпусное судно на гидролыжах с экономичным бензиновым или дизельным двигателем, способное развивать, согласно проведенным модельным испытаниям, скорость в 170-180 км/ч с перспективой увеличения ее до более чем 200 км/ч, отметил С.Королев. "Это судно практически летит над водой, катер обладает наивысшими показателями по гидродинамическому качеству на высоких скоростях движения", – сказал он. По его словам, аналогичных судов на гидролыжах в мировом производстве на сегодня нет.
"Такие попытки были, разработки велись на протяжении длительного времени, причем не только на территории бывшего СССР и России. Мы считаем, что отчасти наш продукт уникальный. Мы много времени посвятили гидродинамике, испытаниям в опытовом бассейне и на открытой воде, были обкатаны разного рода обводы корпуса и профили лыж. Однако пока оптимальное решение, которое позволит в дальнейшем увеличивать скорость", не определено", – цитирует "РИА Новости" С.Королева.
Проект получил одобрение рабочей группы НТИ "Маринет". Сейчас "Кречет" на стадии проектирования, работы компания осуществляет в инициативном порядке за счет собственных средств. ЦКБ ведет переговоры с потенциальными заказчиками. Продвигать продукцию планируется как на российский, так и на зарубежные рынки. По словам куратора проекта, судно можно построить для эксплуатации как на море, так и на реке, сам катер будет классифицирован как маломерное судно, отмечает агентство.
"Это будет универсальная платформа, которую можно использовать в любом назначении. В Базовом варианте это гражданский проект, но судно может быть использовано и во флоте спецслужб, в том числе спасательных служб, береговой охраны – оно как перехватчик может себя хорошо зарекомендовать", – подчеркнул С.Королев. Также "Кречет" может применяться для борьбы с браконьерством, эвакуации пострадавших, контроля за соблюдением судами режимов плавания, в качестве медицинского катера скорой помощи, катера для экстремальных речных и морских прогулок.
Как напоминает "РИА Новости", "ЦКБ по СПК имени Р.Е.Алексеева" – компания полного цикла производства от инновационных разработок в судостроении, проектирования, дизайна до создания судов. ЦКБ спроектировало морское скоростное судно на подводных крыльях "Комета 120М", а также речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р".
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