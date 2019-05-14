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14.05.2019
ЦАМТО

ВВС Индии приняли первый вертолет AH-64E "Апач Гардиан"

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Источник изображения: Фото: Indian Air Force

ЦАМТО, 13 мая. По информации МО Индии, компания Boeing в ходе состоявшейся 10 мая на предприятии в Меса (шт.Аризона) церемонии официально передала представителям индийских ВВС первый из 22 ударных вертолетов AH-64E(I) "Апач Гардиан".

Как сообщает Hindustan Times со ссылкой на высокопоставленных представителей ВВС, поставка вертолетов AH-64E(I) является важным шагом на пути модернизации вертолетного парка ВВС Индии.

Как ожидается, первая партия вертолетов будет отправлена в Индию к июлю этого года. Личный состав индийских ВВС уже прошел обучение в учебном центре СВ США в Форт-Рукер (шт.Алабама).

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. Предполагалось, что поставки начнутся в течение 36-38 месяцев с момента подписания соглашения. Контракт на покупку AH-64E "Апач" стоимостью 139,5 млрд. рупий (2,02 млрд. долл.) включает опцион на поставку 11 дополнительных машин, а соглашение на СН-47F "Чинук" – на поставку 7 дополнительных машин.

Программа приобретения "Апач" является комбинацией прямых коммерческих контрактов и закупки в рамках программы "Иностранные военные продажи". Первый заключен с Boeing и предусматривает поставку самих машин, запчастей и оказание услуг материально-технического обеспечения, а второй (с правительством США) – продажу двигателей T700-701D производства General Electric, электронно-оптических систем, РЛС, ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", НАР "Гидра-70" и других вооружений, подготовку личного состава и сертификацию платформ.

AH-64E "Апач Гардиан" расширит возможности парка Ми-25 и Ми-35, численность которых в составе ВВС Индии превышает 20 ед. Предполагается, что российские вертолеты будут постепенно сняты с вооружения в течение следующих нескольких лет.

В августе 2017 года Министерство обороны Индии одобрило закупку шести дополнительных вертолетов "Апач Гардиан" (из опциона) для Сухопутных войск страны. Стоимость этих вертолетов и связанного оборудования была оценена в 41,68 млрд. рупий (около 651,3 млн. долл.). Тем не менее, официально о подписании контракта на закупку шести дополнительных вертолетов пока не сообщалось.

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
AGM-114
AH-64
CH-47 "Чинук"
Hydra-70
Ми-35
Компании
Boeing
General Electric
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