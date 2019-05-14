Более 10 летно-тактических учений проведено в зимнем периоде обучения с экипажами Су-24М ЮВО

ЦАМТО, 13 мая. С летчиками авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, в зимнем периоде обучения проведено более 10 летно-тактических учений в воздушном пространстве ЮВО.

В ходе учений основное внимание было направлено на совершенствование навыков пилотирования в условиях низкой облачности, туманов на малой высоте, а также в условиях сложного радиотехнического управления экипажами с земли.

Выполняя бомбометания и пуски ракет, пилоты налетали около 700 часов, что составило 105% от плана по общему налету. При этом средний налет на летчика составил более 40 часов.

В ходе учений и полетов с боевым применением было выпущено более 200 бомб и неуправляемых ракет, сообщает пресс-служба Южного военного округа.