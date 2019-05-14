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14.05.2019
Военно-промышленный курьер

Роухани: против Ирана развязана "беспрецедентная война"

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Хасан Роухани
Хасан Роухани.
Источник изображения: vpk-news.ru

Президент Ирана Хасан Роухани назвал политическое и экономическое давление против Ирана полной и беспрецедентной войной в истории исламской революции.

"Сегодня невозможно сказать, что ситуация стала лучше или хуже со времени восьмилетней войны с Ираком, но у нас не было проблем с банковскими расчётами, продажей, импортом и экспортом нефти, только были введены санкции против покупки оружия", - отметил Роухани на встрече с группой политических активистов, передает IRNA.

Он подчеркнул, что в такой атмосфере все силы революции должны быть объединены и "идти рука об руку".

"Проблемы также затрагивают нефть, нефтехимию, сталь и сельскохозяйственную продукцию… У капитуляции нет места в нашей культуре и религии, люди не принимают её, поэтому мы не должны сдаваться, должны найти решение, чтобы справиться с давлением врагов в этой беспрецедентной войне", - сказал президент Ирана.

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Ирак
Иран
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