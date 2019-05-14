Турецкие военные пройдут курс обучения в России
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Согласно данным турецкой редакции радио Sputnik, группа турецких военнослужащих прибудет в Россию для подготовки к работе с С-400.
"Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400", - пояснил источник. Обучение турецких военнослужащих придется на период давления США в отношении Турции, чтобы та отказалась покупать С-400.
Рособоронэкспорт, компания по экспорту технологий военного назначения, ранее заявляла, что первые доставки батареи С-400 в Турцию начнутся в июле.
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