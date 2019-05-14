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14.05.2019
Военно-промышленный курьер

Турецкие военные пройдут курс обучения в России

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Источник изображения: vpk-news.ru

Согласно данным турецкой редакции радио Sputnik, группа турецких военнослужащих прибудет в Россию для подготовки к работе с С-400.

"Около 100 турецких военных в конце мая начнут обучение в одном из центров подготовки РФ по вопросам эксплуатации систем С-400", - пояснил источник. Обучение турецких военнослужащих придется на период давления США в отношении Турции, чтобы та отказалась покупать С-400. 

Рособоронэкспорт, компания по экспорту технологий военного назначения, ранее заявляла, что первые доставки батареи С-400 в Турцию начнутся в июле.

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
РОЭ
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