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14.05.2019
Военно-промышленный курьер

13 мая - День российского Черноморского флота

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Источник изображения: vpk-news.ru

13 мая моряки Черноморского флота (ЧФ) отмечают профессиональный праздник. В этот день 236 лет назад 11 кораблей Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую (Севастопольскую) бухту Крыма. Позднее к ним присоединились 17 кораблей Днепровской флотилии, а через два года императрица Екатерина II издала указ о создании ЧФ.

С тех пор это оперативно-стратегическое объединение ВМФ выполняет функцию южного форпоста России.

В последние годы ЧФ активно развивается - усилия Минобороны РФ направлены на кардинальное обновление боевого состава и увеличение ударных возможностей. Как считают эксперты, этому способствовали возвращение Крыма в состав России, возросшая активность ВМС США в Средиземном и Чёрном море, а также провокации Украины. Корабли и подлодки Черноморского флота вооружены крылатыми ракетами "Калибр", которые позволяют наносить удары на "стратегическую глубину". 

Модернизация ЧФ позволила взять под контроль перемещения эсминцев США и эффективно выполнять боевые задачи в Сирии.

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Польша
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Сирия
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Калибр КР
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Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию