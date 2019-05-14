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14.05.2019
Военное обозрение

Саудовская Аравия назвала диверсией взрывы на танкерах в ОАЭ

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Напомним, что накануне противоречивые сообщения приходили из Объединённых Арабских Эмиратов. Сначала сообщалось о том, что в порту эмирата Фуджейра произошли взрывы как минимум на семи танкерах. При этом очевидцы сообщили о якобы находившихся в воздухе самолётах ВВС США и Франции.

Источник изображения: topwar.ru

Через некоторое время пресс-служба властей Фуджейры объявила, что материалы о взрывах на танкерах не соответствуют действительности.

Сегодня история нашла продолжение. Пришло это продолжение из Саудовской Аравии, где подтвердили факты взрывов на борту танкеров в порту Фуджейра и добавили, что два танкера принадлежали саудовской компании Saudi Aramco.

По данным саудовского агентства печати, которое ссылается на министра энергетики королевства, один из танкеров осуществлял закачку нефти на борт для последующей отправки в Соединённые Штаты.

Стало известно, что жертв в результате взрывов нет. Также в Эр-Рияде заявляют, что не произошло и разлива нефти. При этом отмечается, что повреждённые взрывами танкеры нуждаются в ремонте.

Саудовский министр Халед аль-Фалех назвал произошедшее диверсией.

На этом фоне правительство ОАЭ опубликовало заявление о том, что 4 танкера пострадали "в результате саботажа" в Оманском заливе – неподалёку от нефтяного терминала Фуджейра. Власти страны назвали инцидент "серьёзным событием", не комментируя вчерашнее заявление пресс-службы администрации эмирата Фуджейра (ОАЭ) о том, что никакого инцидента со взрывами не было.

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  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Оман
Саудовская Аравия
США
Франция
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