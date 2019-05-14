В ВВС США тестируют камуфляж российского Су-57

В Сети появились фотографии состава американской тренировочной эскадрильи (64-я эскадрилья "Агрессор"), на которых особое внимание на себя обращает авиационный камуфляж.

Источник изображения: 64 Aggressor Squadron

Американские блогеры, занимающиеся публикацией фотографий боевой авиации, отмечают, что командование эскадрильи получило приказ о подготовке нескольких самолётов в камуфляже российских самолётов пятого поколения Су-57.

64-й эскадрилья ВВС США занимается подготовкой боевой авиации в камуфляжах тех стран, которые в США расцениваются как противники. Она была расформирована в 1990 году, однако в 2003 году 64-ю эскадрилью восстановили.

Сфотографировано и техническое задание по "превращению" F-16 в Су-57 в плане камуфляжа.

Источник изображения: 64 Aggressor Squadron

Визуального сходства камуфляжа американского самолёта с камуфляжем Су-57 на авиабазе в Неваде добивались использованием обычной бумаги с вырезками "цифрового орнамента", которая использовалась в качестве трафарета.

При этом изначально технологию отработали на уменьшенной модели самолёта.

Обычно самолёты в камуфляже ВВС стран-"противников" в США используют во время проведения специализированных учений, в ходе которых отрабатываются варианты воздушного боя и изучается степень заметности испытуемых самолётов, имитирующих в том числе и современную российскую военную авиацию. Известны случае использования и реальных советских/российских самолётов, которые через бывшие страны соцлагеря ранее попали в ВВС США.