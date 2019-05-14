Войти
14.05.2019
Военное обозрение

Минобороны отказалось от снайперского комплекса "Точность"

144
0
0

Министерство обороны России отказалось закупать в интересах вооруженных сил снайперский комплекс "Точность". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Источник изображения: topwar.ru

По имеющейся информации, комплекс "Точность" не будет приниматься на вооружение и закупаться российскими вооруженными силами. В Министерстве обороны посчитали замещение всех иностранных комплектующих нецелесообразным. При этом в оборонном ведомстве заявляли, что создаваемый снайперский комплекс для армии должен содержать только отечественные компоненты.

Бывший генеральный директор "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров еще в 2017 году сообщил, что у Минобороны жесткие требования, связанные с тем, что требуется полное отсутствие иностранных комплектующих. Тогда же заявлялось, что к 2020 году комплекс "Точность" будет полностью соответствовать армейским требованиям и будет принят на вооружение армейских снайперов.

Снайперский комплекс ORSIS T-5000 или "Точность" разработан оружейным заводом "Промтехнологии" для использования в антитеррористических и специализированных снайперских подразделениях. Винтовка магазинная с ручным перезаряжанием. Магазин вмещает пять патронов. Выпускается под патрон 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Вес не более 6 кг. Разработка велась из расчета поражения целей на дальности до 1,5 километра.

Снайперский комплекс "Точность" принят на вооружение Росгвардией, ФСБ и ФСО. Для военных разрабатывается новый комплекс под шифром "Уголек" в двух калибрах — 7,6251 мм (.308 Winchester) и 8,669 мм (.338 Lapua Magnum). Винтовка должна быть готова к 2022 году.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ORSIS T-5000
Компании
Минoбороны РФ
Промтехнологии ГК
Росгвардия
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
04.03.2019
Российские военные к 2022 году могут получить новую снайперскую винтовку - разработчик
02.04.2018
Серийные поставки снайперской винтовки "Точность" начнутся в 2018 году
14.01.2013
О концептуальной неопределенности в развитии боевого стрелкового оружия в РФ
13.11.2012
"Калашом" не заманишь
28.06.2012
"Русские идут": российский "блок" на Eurosatory-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 01:28
  • 41
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 14.05 01:01
  • 14
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 14.05 00:35
  • 36
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 13.05 23:21
  • 4
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
  • 13.05 23:21
  • 13
Sohu (Китай): Китай выиграл пять войн, больше никто не осмелился на него нападать
  • 13.05 22:47
  • 50
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 13.05 22:43
  • 2
244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С"
  • 13.05 22:24
  • 2
"Будет удар в голову": что Иран готовит для авианосца США
  • 13.05 22:09
  • 5
В последние годы российский флот значительно отстал - китайские СМИ
  • 13.05 21:22
  • 3
Генерал Барреро: Французский спецназ воюет лучше русских и американцев
  • 13.05 20:37
  • 17
На "Уралвагонзаводе" сравнили "Армату" с гоночным болидом по цене
  • 13.05 19:43
  • 2
Бондарев: Москва может потребовать от Киева плату за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму
  • 13.05 19:33
  • 1
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии
  • 13.05 18:14
  • 3
БДК "Петр Моргунов" готовится к швартовым испытаниям
  • 13.05 17:57
  • 7
Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию