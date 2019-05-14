Минобороны отказалось от снайперского комплекса "Точность"

Министерство обороны России отказалось закупать в интересах вооруженных сил снайперский комплекс "Точность". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

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По имеющейся информации, комплекс "Точность" не будет приниматься на вооружение и закупаться российскими вооруженными силами. В Министерстве обороны посчитали замещение всех иностранных комплектующих нецелесообразным. При этом в оборонном ведомстве заявляли, что создаваемый снайперский комплекс для армии должен содержать только отечественные компоненты.

Бывший генеральный директор "ЦНИИТОЧМАШ" Дмитрий Семизоров еще в 2017 году сообщил, что у Минобороны жесткие требования, связанные с тем, что требуется полное отсутствие иностранных комплектующих. Тогда же заявлялось, что к 2020 году комплекс "Точность" будет полностью соответствовать армейским требованиям и будет принят на вооружение армейских снайперов.

Снайперский комплекс ORSIS T-5000 или "Точность" разработан оружейным заводом "Промтехнологии" для использования в антитеррористических и специализированных снайперских подразделениях. Винтовка магазинная с ручным перезаряжанием. Магазин вмещает пять патронов. Выпускается под патрон 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Вес не более 6 кг. Разработка велась из расчета поражения целей на дальности до 1,5 километра.

Снайперский комплекс "Точность" принят на вооружение Росгвардией, ФСБ и ФСО. Для военных разрабатывается новый комплекс под шифром "Уголек" в двух калибрах — 7,6251 мм (.308 Winchester) и 8,669 мм (.338 Lapua Magnum). Винтовка должна быть готова к 2022 году.