Индийский премьер посчитал, что облака скроют самолёты от пакистанских радаров

В индийских СМИ публикуются заявления премьер-министра страны Нарендры Моди по поводу операций ВВС Индии 26 и 27 февраля.

Лётчик ВВС Индии Источник изображения: topwar.ru

Наибольший общественный резонанс получило высказывание Моди, связанное с погодными условиями в те дни, когда авиация Индии наносила удар по лагерю боевиков в Балакоте (Пакистан) и когда состоялся известный воздушный бой между индийскими и пакистанскими лётчиками.

Издание The Print утверждает, что сначала высказывания по этому поводу появились в официальном Твиттере премьера, а затем они были удалены.

The Print цитирует Моди, отмечая, что именно он "посоветовал" не медлить и осуществить нанесение ударов и воздушную операцию во время ухудшающихся погодных условий:

Я не тот человек, который понимает все эти технологии и науку, но я сказал, что от облаков и дождя нашим самолётам будет польза. Они позволят нам уйти от обнаружения пакистанскими радарами.

Сам Моди отмечает, что военные считали целесообразным перенести операцию, но он (премьер-министр) настоял на своём.

За эти высказывания "ухватились" представители индийских оппозиционных политических сил. В частности, заявлено, что, вероятно, не нашлось того человека, который объяснил бы премьеру несостоятельность его заявлений об облаках и радарах. Из материала того же индийского СМИ:

Неясно, объяснил ли кто-либо из экспертов, в том числе высокопоставленных должностных лиц ВВС, что радары могут принимать сигналы даже при густом облачном покрове.

Моди также заявил о том, что существенную по важности роль 26 февраля сыграли корабли ВМС Индии. По словам индийского премьера, их маневрирование дезориентировало пакистанских военных, которые "подумали, что Индия собирается атаковать Карачи, причём с моря".

Ранее офицеры ВМС Индии заявляли, что маневрирование флота происходило уже после нанесения авиаудара по Балакоту, то есть после 26 февраля.

Индийские эксперты прокомментировали заявления Моди, назвав их проявлением некомпетентности. В частности, замечено: если премьер сам заявляет, что не знаком с современными военными технологиями, то лучше бы избегал высказываний на эту тему, а тем более избегал бы давления на военных в случае планирования боевых операций.

В дополнение ко всему сказанному индийский премьер заявил, что ВВС Индии действительно сбили F-16 ВВС Пакистана, в результате чего погибли два пакистанских лётчика.