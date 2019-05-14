В Иране американскую АУГ назвали не угрозой, а мишенью

В Иране отреагировали на отправку авианосной ударной группы ВМС США к берегам Исламской республики. Примечательно: военное командование Ирана заявляет о том, что беспокоиться по этому поводу стоит не Ирану, а Соединённым Штатам, принявшим такого рода решение.

Источник изображения: topwar.ru

Так, командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир Хаджизаде заявил, что давно прошли те времена, когда американские авианосцы с полусотней самолётов и 6-ю тыс. американских военнослужащих на борту в Иране воспринимались в качестве угрозы.

Иранский генерал:

Теперь они (авианосцы) стали для нас не угрозой, а целью (мишенью).

Несколькими часами ранее другой иранский генерал – Хосейн Салами, командующий КСИР, отметил, что в случае американской атаки по Ирану сами Соединённые Штаты получат "удар в голову". При этом Салами не пояснил, что именно он имеет в виду.

Напомним, что некоторое время назад Вашингтон внёс КСИР в список террористических организаций. В ответ на это Иран заявил, что отныне будет считать террористической организацией американскую армию, добавив, что на то есть веские причины в связи с действиями американских военных по всему миру.

На этом фоне президент Ирана Хасан Роухани, комментируя ситуацию во внутренней и внешней политике, заявил, что "нынешние трудные времена – это божественное испытание для каждого (из иранцев)".

Роухани:

Мы должны выйти победителями из этой ситуации.