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14.05.2019
Российская газета

На Камчатке морские пехотинцы десантировались с минометами

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Самолет Ан-26 Тихоокеанского флота РФ во время высадки воздушного десанта
Самолет Ан-26 Тихоокеанского флота РФ во время высадки воздушного десанта.
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Военнослужащие отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России упражнялись в прыжках с парашютом на высотах от 800 до 1600 метров. Транспортные самолеты АН-12, АН-26 и вертолеты Ми-8 для этого предоставила Елизовская аваиабаза.

За зимнее учебное полугодие каждый из военнослужащих десантно-штурмового и разведывательного подразделений прыгнул с парашютом от семи до 15 раз. Общее число прыжков за этот период - более 1500, на 10 процентов больше, чем планировалось.

- Морпехи отрабатывали десантирование с оружием и дополнительным снаряжением, в том числе с 82-миллиметровыми минометами, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

После десантирования морпехи решали учебно-боевые задачи, в том числе совершали марши и проводили боевые стрельбы.


Евгения Шерешевская

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Проекты
ТОФ
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