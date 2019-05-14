Тайвань решил строить субмарины своими силами

Тайвань начинает строительство нового объекта, который позволит стране выпускать собственные подводные лодки.

Источник изображения: topwar.ru

9 мая в южном портовом городе Гаосюн состоялась церемония закладки фундамента новой площадки, в которой принял участие президент Тайваня Цай Инь-Вэнь. Данные работы развернулись после того, как Соединенные Штаты одобрили в 2018 году передачу Тайбэю технологий, которые позволяют запустить местную производственную программу.

В отчетах за прошлый год также указывалось, что страна сумела привлечь несколько компаний из США, Европы, Индии и Японии для реализации своих судостроительных амбиций в части постройки собственных субмарин.

Ожидается, что строительные работы на верфи будут завершены к концу 2020 года, а поставка первой лодки запланирована на 2024 год. Всего планируется построить 8 единиц.

В настоящее время Тайвань эксплуатирует две подводные лодки времен Второй Мировой Войны класса Tench, построенные в США в 1945 году, и две субмарины типа Hai Lung (Zwaardvis-class) новой постройки, которые были поставлены Нидерландами в 1987 и 1988 годах.

Решение о создании новых мощностей и последующее появление полноценного подводного флота способно пресечь попытки Китая осуществить десантную операцию, о возможности которой в последние годы постоянно говорят на Западе.