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14.05.2019
bmpd.livejournal.com

Китайский вертолет Z-20 поступает на вооружение

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Согласно опубликованным в китайском сегменте интернета 9 мая 2019 года фотографиям, новый китайский многоцелевой вертолет Z-20 доведен до серии и начал поступать на вооружение Народно-освободительной армии Китая. Появившиеся фотографии демонстрируют вертолеты Z-20, несущие бортовые номера LH953201 и LH953205, свидетельствующие о принадлежности этих машин 161-й воздушно-штурмовой бригаде Центральной зоны боевого командования НОАК.

Новый китайский многоцелевой вертолет Z-20 с бортовым номером LH953205, свидетельствующим о его принадлежности 161-й воздушно-штурмовой бригаде Центральной зоны боевого командования НОАК , май 2019 года (с) haohanfw.com

Вертолет Z-20 имеет класс взлетного веса около 10 тонн и выглядит как полный клон американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk, визуально отличаясь главным образом несколько иной несущей системой (имеющей в частности пятилопастный несущий винт). Напомним, что в КНР в 1980-е годы были поставлены 24 вертолета Sikorsky S-70C-2 - "коммерциализированной" версии вертолета UH-60, которые до сих пор находятся в эксплуатации в армейской авиации НОАК.

Разработка Z-20 осуществлялась с 1990-х годов совместно научно-исследовательским институтом AVIC China Helicopter Research and Development Institute (CHRDI, ранее НИИ-602) и обеими китайскими вертолетостроительными предприятиями - Harbin Aircraft Industry Group (HAIG, в составе Hafei Aviation Industry Company) в Харбине и Changhe Aircraft Industries Corporation (CAIC, бывшее Changhe/Jingdezhen Aircraft Industry Group). в Чанхэ (город Цзинджчжэнь). Первоначально программа именовалась СМН.

Строительство прототипов Z-20 и его серийное производство осуществляется HAIG в Харбине. Первый прототип Z-20 (бортовой номер "20001") совершил первый полет в Харбине 23 декабря 2013 года. Всего к концу 2015 года было построено не менее шести летных опытных образцов Z-20. Теперь, вертолет, видимо, доведен до серии.

До сих пор неясным остается вопрос о двигателях вертолета Z-20. Предположительно, прототипы оснащались двумя китайскими турбовальными двигателями WZ-9 разработки и производства предприятия China National South Aviation Industry Company (CNSAIC, Чжучжоу, провинция Хунань), которые используются на китайском боевом вертолете WZ-10. Однако сообщалось, что на серийных машинах Z-20 планировалось использовать разрабатываемые CNSAIC перспективные двигатели WZ-11 (cчитается, что это безлицензионный клон Pratt & Whitney Canada PT6B-67) или WZ-16 (фактически модифицированная лицензионная деривация двигателя Turbomeca Ardiden, изначально предназначенная для китайско-европейского вертолета Z-15).

Новый китайский многоцелевой вертолет Z-20 с бортовым номером LH953201, свидетельствующим о его принадлежности 161-й воздушно-штурмовой бригаде Центральной зоны боевого командования НОАК , май 2019 года (с) haohanfw.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
UH-60
Z-10
Z-20
Деривация-ПВО
Компании
Aircraft Industries
AVIC
Pratt&Whitney
Safran
Sikorsky Aircraft
Проекты
ИТ
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