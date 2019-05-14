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14.05.2019
Известия.ru

В Киеве заявили о готовности вернуть Донбасс за одни сутки

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Украинским военным потребуется меньше суток для того, чтобы вернуть неподконтрольные территории в Донбассе, заявил бывший командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев в эфире телеканала "1+1".

"Непосредственно на военное действие пойдет очень мало времени — меньше суток", — сообщил он.

По его словам, в случае военной операции военнослужащие должны будут дойти до границы Украины и там закрепиться. После этого освобождением территорий смогут заняться национальная гвардия и другие силовые структуры.

Военный отметил, что задачи захватить территорию Донбасса силовым путем сейчас нет, потому что основной путь достижения победы у украинских властей —­ политико-дипломатический, передает "РИА Новости".

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил. По данным ООН, в результате конфликта погибло более 10 тыс. мирных граждан.

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