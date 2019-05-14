Госсделка закрыта: 35% бюджетных закупок оказались засекреченными

Совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 2,4 трлн рублей, следует из отчета Минфина. Показатель публикуется впервые, сообщили "Известиям" в ведомстве. Крупнейшими заказчиками стали организации, ассоциирующиеся скорее с гражданской сферой, — "Роскосмос", Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро. Военные эксперты, опрошенные "Известиями", объяснили состав лидеров засекреченных закупок пересечением с интересами Минобороны.

Совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, заключенных по 44-ФЗ, составила в 2018 году 2,4 трлн рублей, следует из отчета Минфина. Показатель публикуется впервые, сообщили "Известиям" в ведомстве. Крупнейшими заказчиками стали организации, ассоциирующиеся скорее с гражданской сферой, — "Роскосмос", Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро. Военные эксперты, опрошенные "Известиями", объяснили состав лидеров засекреченных закупок пересечением с интересами Минобороны.

Вынесли из сумрака

За минувший год госорганы заключили 52 717 контрактов, содержащих гостайну, на сумму 2,4 трлн рублей Этот показатель публикуется впервые, заявили "Известиям" в Минфине. В документе уточняется, что засекреченные закупки составили 35% от общего объема контрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.

Традиционно госструктуры засекречивают закупки, прямо или косвенно связанные с обороноспособностью страны. Впрочем, к категории гостайны могут быть отнесены и поставки исключительно гражданской продукции, если разглашение этой информации признано нежелательным для безопасности страны.

Государство излишне увлекается засекречиванием сведений, заявил "Известиям" завлабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС Илья Соколов. Значительная часть информации, которую отнесли к гостайне, может быть публичной без особого ущерба, уверен он. Например, зачастую засекречиваются сведения о закупках для нужд силовых ведомств или Минобороны, связанные с модернизацией их системы ЖКХ или здравоохранения.

Справка "Известий" Государство охраняет информацию о заказах, касающихся обороноспособности страны, внешней политики, экономики, науки, разведки и контрразведки, оперативного розыска и противодействия терроризму. Засекречиваемые закупки не публикуются в единой информационной системе госзаказа, а попадают в закрытые реестры. Подряды, подпадающие под гостайну, исполняются только специально проверенными ФСБ организациями — им выдается особая лицензия. Четкой грани между публичной и охраняемой информацией нет, однако от злоупотребления засекречиванием защищают контрольные органы. Например, для того, чтобы отнести к гостайне заказ гражданской продукции, необходима "виза" ФАС. За разглашение охраняемых сведений предусмотрена уголовная ответственность. Это может также классифицироваться как госизмена.

— Большой необходимости закрывать расходы, например, на учреждение, где лечатся военные, я не вижу, — заявил эксперт.

В Минфине на вопрос Известий, какие виды контрактов могут быть рассекречены без серьезных последствий для безопасности страны, сообщили, что заказчики определяют самостоятельно, какая закупка относится к гостайне, опираясь на закон.

Больше трети засекреченных госзакупок — действительно высокий показатель, особенно относительно развитых стран, согласился эксперт экономического факультета МГУ Сергей Белев. Однако с учетом того, что почти пятая часть бюджетных расходов — закрытые статьи, такая доля контрактов с гостайной не удивляет, рассуждает эксперт. Согласно федеральному бюджету, секретные и совершенно секретные расходы в 2019 году выросли на 7,6% и превысили 3 трлн рублей. В развитых странах их вес в 2–3 раза ниже, добавил Илья Соколов. Впрочем, есть и объективные причины для снижения прозрачности, например санкции.

Тайны подземелья

Две госструктуры из трех, ставших крупнейшими заказчиками в рамках засекреченных закупок, ассоциируются исключительно с гражданской деятельностью. Ими стали Управление дорожно-мостового строительства (УДМС) и Московский метрополитен, в общей сложности заключившие контрактов почти на 250 млрд рублей. В этих двух организациях не ответили на просьбу "Известий" уточнить, по какой причине они стали лидерами секретных заказов.

Лидерство Мосметро и Дорстроя может объясняется тем, что для реализации своих проектов им требуется информация о засекреченных объектах Минобороны, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Например, дорожные строители используют при проектировании секретную геодезическую и топографическую информацию, такую, как координаты стратегически важных объектов. Такие данные используются и в военных целях, например, для "привязки" высокоточного оружия к географическим координатам.

Мосметро для прокладки новых веток также требуется доступ к секретной информации, например, о стратегически важных коммуникациях и объектах под землей, заключил эксперт.

Могут быть и другие причины, по которым гражданские компании стали крупнейшими заказчиками секретной продукции. Как предположил главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, УДМС могло контрактовать подряд на строительство взлетно-посадочной полосы для военной авиатехники, а Мосметро — работать над проектом закрытых линий подземки для экстренной эвакуации.

— Еще в советский период метрополитен строил секретные линии подземки, предназначенные для нужд Минобороны и первых лиц государства (так называемое Метро-2), добавил эксперт.

Больше всех секретных контрактов заключила компания, также не имеющая ярко выраженного военного профиля, — госкорпорация "Роскосмос". Она заказала продукции на 153 млрд рублей, следует из документа Минфина. В "Роскосмосе" также на вопросы "Известий" пока не ответили.

В Минобороны несколько источников рассказали "Известиям", что количество и суммы контрактов ведомства в минувшем году пошли на спад. Большинство договоров на закупку вооружения и военной техники, а также проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках гособоронзаказа были заключены в период с 2010 по 2015 год.

Кроме того, у Минобороны достаточно специфическая система заключения контрактов, пояснил один из собеседников издания. Ведомство выделяет крупную сумму единственному поставщику, который затем контрактуется с множеством соисполнителей.