Разрушенные стихией американские базы остаются в развалинах

Когда президент США Дональд Трамп посетил разрушенную штормом базу ВВС Тиндалл во Флориде, он поклялся, что она будет восстановлена.

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У нас будет намного больше людей, работающих в Tyndall, чем у вас было до урагана, поэтому готовьтесь к этому.

- заявил он на митинге в нескольких милях от военной базы.

Но спустя несколько месяцев после того, как стихийные бедствия посеяли хаос, Белый дом все еще не обращался к Конгрессу по поводу финансирования работ. Переговоры между двумя ветвями власти в этом вопросе зашли в тупик. Дело в том, что восстановление военной инфраструктуры тесно увязывается с объемом помощи, которую должно получить Пуэрто-Рико.

В итоге военные, вынужденные свернуть ремонтные работы, пошли в Конгресс в обход Белого дома. Представленные ими сметы оценивают ущерб в 4,7 млрд. долл. для Тиндалла, в 3,7 млрд. для базы морпехов Кэмп-Лежен (в Северной Каролине) и других объектов Восточного побережья и, по крайней мере, в 700 млн. для авиабазы Оффатт в Небраске. Однако 9 мая законодатели подготовили проект о выделении лишь 300 млн. долл. И то не факт, что он будет принят.

Тиндалл

При этом 10 мая Палата представителей приняла свой законопроект, предусматривающий пакет помощи в размере 17,2 млрд. долл. для стран (главным образом, для Пуэрто-Рико), пострадавших от наводнений и других бедствий, несмотря на оппозицию со стороны Трампа.

Как пояснил в четверг заместитель начальника штаба ВВС генерал Стивен Уилсон, если деньги не поступят, то придется затягивать пояса, отменяя крупные учения и списывая летные часы:

Сегодня мы только что вывезли людей из палаток на авиабазе Тиндалл […] Если вы пойдете туда, это будет похоже на зону боевых действий. 95% объектов были повреждены или разрушены. Мы хотим вернуть Тиндалл как можно быстрее, и для этого нам нужна дополнительная помощь, предусматривающая стихийные бедствия.

Генерал Гэри Томас из Корпуса морской пехоты, заявил, что в Лежене было повреждено 800 зданий, и условия остаются “немного экспедиционными”:

Я видел молодого морского пехотинца, сидящего за столом, вместо стены был выход на улицу. У нас была авиационная команда, которая планировала свою миссию в ангаре, потому что там было сухо.

Кэмп-Лежен

Как утверждает Дон Бэкон, который когда-то командовал Оффаттом, наводнения уничтожили жизненно важный тренажер для экипажей самолетов-шпионов Boeing RC-135, а также оборудование для ведения разведки.

Я был удивлен, увидев, что президент во Флориде обещает все эти деньги, их совершенно нет в его бюджете.

- заявил демократ Патрик Лихи, член сенатского комитета по ассигнованиям, указав, что без сделки по Пуэрто-Рико средства так и не появятся.

На этом фоне разрушенные американские базы остаются в развалинах.

Оффатт