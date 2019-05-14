Eurocopter выдержал электрический удар

Приведенные ниже кадры были сняты 3 апреля 2019 года у Мартиники, островного региона Франции, расположенного в Вест-Индии.

Eurocopter EC145 (BK117C-2) Scurit Civile угодил на линию электропередач во время спасательной операции: вертолет только что поднял человека с воды, примерно в 200 метрах от берега, и зацепил провода.

Источник изображения: topwar.ru

Как видно на видео, пилот, сосредоточившись на миссии, не увидел трех высоковольтных линий, вставших на пути винтокрылой машины. Бортинженер не растерялся и немедленно перерезал трос, в результате чего спасатель и пострадавший упали в море, недалеко от скал. К счастью, оба благополучно доплыли до берега.

Большинство аварий, связанных с проводами, происходят на уровне 15 метров от земли или ниже, и вызываются человеческим фактором: невнимательностью пилота, дезориентацией или неверными действиями. В последние годы широкое распространение получили средства защиты от электрического удара.

Например, техника оснащается кабельными резцами. Также были разработаны системы, предупреждающие пилотов о близости ЛЭП. Несмотря на это, столкновения с линиями электропередач происходят время от времени. Иногда с трагическими результатами.