Смог ли украинский танк БМ "Булат" после модернизации превзойти Т-72Б3?

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В конце 2017 года украинские танки БМ "Булат" были выведены из войск и отправлены в резерв. Как тогда заявлял заместитель командующего сухопутными войсками ВСУ генерал Юрий Толочный, "танки Т-64БМ "Булат" в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными".

В начале мая текущего года в "Укроборонпроме" сообщили, что была восстановлена партия "Булатов", танки, якобы, успешно прошли приемо-сдаточные испытания и снова переданы в армию.

По всей видимости, испытывая острый дефицит в бронетехнике, "полководцы" Незалежной решили действовать по принципу "не пропадать же добру" и дали приказ отремонтировать и как-то улучшить характеристики "Булатов".

В результате в Харькове были восстановлены двигатели и корпуса, они получили систему управления огнем 1А43У с доработками, которые, как пишут, были продиктованы боевым опытом. В результате некоторые украинские источники стали утверждать, что наконец-то удалось "превзойти российские Т-72Б3".

Однако, судя по всему, эти украинские танки так и не получили тепловизоры, то есть, никакого превосходства нет и в помине. На них установлен все тот же раскритикованный 850-сильный 5ТДФМ, а на новых версиях модернизированных Т-72Б3 уже монтируются двигатели в 1130 л.с.

Единственное преимущество "Булатов" - закрытая пулеметная установка, которой нет на Т-72Б3, но оно было и раньше. Как и динамическая защита "Нож", которая, как сообщалось, во время боевых действий на Донбассе взрывалась после попадания снарядов и ПТУР, но не только не защищала танк, но и во многом способствовала его выходу из строя.

Лев Романов