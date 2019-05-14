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14.05.2019
Интерфакс-АВН

Направленный странам-гарантам "ядерной сделки" иранский ультиматум не касается России - газета

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Хасан Рухани и Владимир Путин
Президент Ирана Хасан Рухани и Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Источник изображения: sco-russia.ru

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Ультиматум президента Ирана Хасана Рухани о том, что страны-гаранты "ядерной сделки" должны выполнить свои обязательства перед исламской республикой в течение 60 дней, не касается России, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленный источник в иранских дипломатических кругах.

Как рассказал "Известиям" источник в дипломатических кругах Ирана, посыл исламской республики направлен в основном на европейских участников - с целью заставить их быстрее запустить платежный механизм для расчетов с Ираном без оглядки на США.

"Мы направили письма пяти участникам договора. Текст этих писем идентичен. Но это вовсе не означает, что наша позиция относительно России такая же, как, например, относительно Франции. Мы очень сильно различаем свою позицию в адрес России от своей позиции в адрес европейских стран", - приводит издание слова собеседника в иранских дипломатических кругах.

На вопрос, означает ли это, что ультиматум иранского лидера не касается Москвы, источник газеты ответил утвердительно.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в беседе с изданием подтвердил эту информацию. По его словам, иранские требования не касаются Москвы, поскольку последняя изначально была одним из самых активных сторонников ядерного соглашения и жестко осудила односторонний выход из него США, отмечается в статье.

"Проблема в том, что одна только Россия не может гарантировать выполнение этой сделки. Что же касается стран Европы, то они поддерживают сделку, но ничего противопоставить решению США перекрыть иранскую нефтяную торговлю не смогут. То есть они будут на словах выступать за сделку, но в области практической политики единственное, на что они способны - попытаться дипломатически повлиять на позицию американской администрации", - подчеркнул А.Пушков.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Иран
Россия
США
Франция
Проекты
Ядерный щит
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