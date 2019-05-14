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14.05.2019
Интерфакс-АВН

Первые системы С-350 "Витязь" будут размещены в Сибири - газета

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Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском
Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Первые комплекты зенитно-ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-350 "Витязь" будут направлены в Абакан для защиты стратегически важных объектов Красноярского края, Республики Хакасия и других регионов Сибири, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на источники в министерстве обороны РФ.

Первые системы С-350 "Витязь" получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр), сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Главной ее задачей станет защита стратегически важных объектов Красноярского края, Республики Хакасия и других регионов Сибири, говорится в публикации.

Как пояснили изданию собеседники в военном ведомстве, дивизионы 24-й мобильной ЗРБр, дислоцирующиеся в столице Хакасии Абакане, станут настоящими "кочевниками", которых можно будет перебросить в любой район на востоке страны. Зенитчики, прибыв на новое место, обязаны быстро развернуть технику, отстреляться и сразу сменить место дислокации.

В статье отмечается, что бригада из Абакана была выбрана для перевооружения неслучайно: это единственное зенитное соединение, которое входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС), а не противовоздушной обороны (ПВО), фактически являясь экспериментальным. Ожидается, что опыт абаканцев может быть широко использован в дальнейшем.

Один из первых комплектов С-350 получит также Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени маршала А.Василевского в Смоленске, сказали собеседники "Известий" в Минобороны.

ЗРС С-350 "Витязь" разработана и производится Концерном воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" и по заявлениям разработчиков по всем базовым характеристикам существенно превосходит аналогичный проект НАТО.

Система оборудована необслуживаемым стрельбовым радиолокатором, который полностью в автоматическом режиме решает задачи обнаружения, захвата целей на сопровождение, пуска ракет и с выдачей соответствующей информации на отдельно находящийся пункт боевого управления. Задачей боевого расчета является контроль за работой системы и выдача команды на обстрел цели.

В многофункциональном радиолокаторе ЗРС С-350 реализован режим как секторной, так и круговой работы, это позволило решить задачу построения круговой зоны одновременного обстрела целей при использовании зенитных управляемых ракет с активными головками самонаведения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
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