Охота с переменой мест: зенитно-ракетные комплексы С-350 будут колесить по Сибири

Системы ПВО "Витязь" осваивают новую тактику

Первые системы С-350 "Витязь" получит 24-я мобильная зенитная ракетная бригада (ЗРБр), сообщили "Известиям" источники в Минобороны. Главной ее задачей станет защита стратегически важных объектов Красноярского края, Республики Хакасия и других регионов Сибири. Бригада, которой предстоит прикрывать довольно большую территорию страны, будет менять позиции в зависимости от обстановки, пояснили собеседники в военном ведомстве.

Хакасские "кочевники"

Дивизионы 24-й мобильной ЗРБр, дислоцирующиеся в столице Хакасии Абакане, станут настоящими "кочевниками", которых можно будет перебросить в любой район на востоке страны. Зенитчики, прибыв на новое место, обязаны быстро развернуть технику, отстреляться и сразу сменить место дислокации, пояснили собеседники "Известий" в Минобороны. При такой тактике бригада станет практически неуязвимой для противника. Обнаружить "растворившуюся" в тайге зенитную технику практически невозможно, даже если перемещения отслеживает полноценная орбитальная спутниковая группировка.

Использование "трехсотпятидесяток" позволит прикрыть "зонтиком" большие территории в Сибири. Бригада из Абакана была выбрана для перевооружения неслучайно: это единственное зенитное соединение, которое входит в состав Воздушно-космических сил (ВКС), а не ПВО, фактически являясь экспериментальным. Ожидается, что опыт абаканцев может быть широко использован в дальнейшем.

Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Идея создания мобильных бригад ПВО появилась еще в начале 1990-х, когда в войска стали массово поставляться системы С-300. Одна из вооруженных ими частей базировалась в Прибалтике. Позже она была выведена в Россию, и на ее основе развернули 14-ю мобильную дивизию ПВО, которая могла быстро выдвинуться в северо-западные районы страны. Однако потом она была расформирована, рассказал "Известиям" бывший командующий зенитно-ракетными войсками генерал-лейтенант Александр Горьков.

— Такие части должны перемещаться не только своим ходом, но железнодорожным, водным и авиатранспортом, — пояснил он. — С-350 сама по себе очень мобильна, ее характеристики позволяют перебрасывать "трехсотпятидесятку" вместе с "Панцирями", что дает им возможность работать в тандеме. Еще один плюс "Витязя" в большом боекомплекте.

Один из первых комплектов С-350 получит также Военная академия войсковой противовоздушной обороны имени маршала А. Василевского в Смоленске, уточнили собеседники "Известий" в Минобороны.

Скорострельный "Витязь"

ЗРК С-350 состоит из нескольких мобильных боевых модулей на колесных шасси: пункта боевого управления, куда поступает вся оперативная информация о воздушной обстановке, двух многопрофильных РЛС и новых самоходных пусковых установок. РЛС дальнего обнаружения отвечает за поиск и идентификацию баллистических и аэродинамических целей. Многофункциональная РЛС подсветки тоже способна обнаруживать ракеты и летательные аппараты, но ее главная ­задача — "захватить" цель и привести к ней зенитные ракеты.

Электроника полностью контролирует ход боевых действий, поэтому расчету остается только отслеживать процесс, при необходимости внося изменения. Время готовности комплекса к применению после длительного марша составляет около пяти минут.

Зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" на Международном авиационно-космическом салоне "МАКС-2013" в подмосковном Жуковском Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

С-350 способна использовать два типа боеприпасов: ракету малой дальности 9М100, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения, и изделие средней дальности 9М96 с "интеллектуальной" боевой частью, которые гарантируют уничтожение как современных, так и перспективных средств нападения: баллистических, крылатых ракет, истребителей, беспилотников и стратегических бомбардировщиков.

"Витязь" предназначен для обороны административных, промышленных, инфраструктурных и военных объектов от массированных ударов с воздуха. Он может работать как автономно, так и в составе группировок ПВО, ВКС и сухопутных войск при управлении из единого командного пункта.

Смена для С-300

Новая система идет на смену знаменитому семейству С-300, отметил бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев.

— С-350 более мобилен, чем его предшественники, что позволяет быстро передислоцировать его, — рассказал он "Известиям". — Кроме того, он построен на новой элементной базе, что повышает его производительность по уничтожению воздушных целей. Главное отличие С-350 от предыдущей модели — это наличие новых пусковых установок. Одна ПУ способна нести 12 зенитных ракет против четырех на С-300. Это позволяет серьезно сэкономить время на перезарядке, что увеличивает скорострельность комплекса.

Зенитные ракетные комплексы С-300 на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге во время репетиции военного парада в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Система противовоздушной обороны постоянно совершенствуется. В частности, ожидается, что скоро на вооружение начнут поступать принципиально новые зенитные ракетные системы С-500 "Прометей". Они предназначены для уничтожения крылатых и гиперзвуковых ракет, самолетов и вертолетов, а также беспилотников. "Прометей" сможет "работать" даже по низкоорбитальным спутникам.

Алексей Рамм, Богдан Степовой