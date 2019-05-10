"Родственник" знаменитого советского "поплавка" замечен в Ливии

У одного из подразделений Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара впервые замечен гусеничный бронетранспортер, очень похожий на советский БТР-50.

Однако перед нами не сам "пятидесятый", прозванный в войсках за свои хорошие мореходные качества "поплавком", а его близкий "родственник" - выпускавшийся в Чехословакии ОТ-62. Он очень похож на оригинал, но имеет некоторые отличия. Например, у него немного другая форма передней части корпуса, а также имеется небольшая башенка с пулеметами.

Внутри также есть различия. Если БТР-50 имел 240-сильный двигатель, то на ОТ-62 установили силовую установку мощностью в 300 л.с. В результате он развивает максимальную скорость до 60 км/ч против 45 км/ч у советской машины. На плаву они практически равны.

Во время правления Муаммара Каддафи закупались оба бронетранспортера, К началу гражданской войны они в армии этой страны почти не использовались. Военные эксперты не исключают, что "шетьдесятдвойка" могла быть передана Египтом, поддерживающим Хафтара. А все это нагромождение сеток и цепей - это местная малополезная в реальном бою самодеятельность.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев