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10.05.2019
Российская газета

"Родственник" знаменитого советского "поплавка" замечен в Ливии

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Источник изображения: rg.ru

У одного из подразделений Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара впервые замечен гусеничный бронетранспортер, очень похожий на советский БТР-50.

Однако перед нами не сам "пятидесятый", прозванный в войсках за свои хорошие мореходные качества "поплавком", а его близкий "родственник" - выпускавшийся в Чехословакии ОТ-62. Он очень похож на оригинал, но имеет некоторые отличия. Например, у него немного другая форма передней части корпуса, а также имеется небольшая башенка с пулеметами.

Внутри также есть различия. Если БТР-50 имел 240-сильный двигатель, то на ОТ-62 установили силовую установку мощностью в 300 л.с. В результате он развивает максимальную скорость до 60 км/ч против 45 км/ч у советской машины. На плаву они практически равны.

Во время правления Муаммара Каддафи закупались оба бронетранспортера, К началу гражданской войны они в армии этой страны почти не использовались. Военные эксперты не исключают, что "шетьдесятдвойка" могла быть передана Египтом, поддерживающим Хафтара. А все это нагромождение сеток и цепей - это местная малополезная в реальном бою самодеятельность.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ливия
Словакия
Продукция
БТР-50
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