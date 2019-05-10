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10.05.2019
Российская газета

Одиссея "Зверобоя": где воевали ИСУ-152 после Великой Отечественной

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ИСУ-152 в Будапеште, 1956 год.
ИСУ-152 в Будапеште, 1956 год.
Источник изображения: FORTEPAN / Nagy Gyula / wikimedia.org

Созданные в годы Великой Отечественной войны 152-мм самоходные артиллерийские установки ИСУ-152 активно применялись и после нее.

Они задействовались в ходе различных локальных конфликтов. Например, такие машины были в составе подразделений Советской армии во время событий в Будапеште в 1956 году.

Египетские войска их применяли в районе Суэцкого канала, в ходе боевых действий шестидневной войны 1967 года и во время попытки отбить Синайский полуостров в октябре 1973 года.

Израильской армии удалось захватить несколько таких самоходок и созданных на их базе тягачей БТТ-1.

Если по египетским "Зверобоям" имеется достаточно большое количество информации, то о боевом применении такой технике в Ираке известно немного. Ограниченное количество САУ сражалось на фронте во время конфликта с соседним Ираном.

Последней войной для ИСУ-152 стала неудачная попытка отразить американскую агрессию в 2003 году. В Сети время от времени всплывает фотография, сделанная в то время. На ней запечатлена эта боевая машина, находящаяся на позиции. Она была уничтожена в результате попадания мощного боеприпаса, вероятно, авиационного. Взрыв был такой силы, что отбросил на несколько метров тяжелую рубку со 152-мм орудием.

Что касается Советской армии, то вместе с ИС-2 они служили в Группе Советских войск в Германии еще в первой половине 70-х годов.

Во время трагических событий на Чернобыльской АЭС ИСУ-152 привлекались для ликвидации последствий этой катастрофы.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Израиль
Ирак
Иран
США
Продукция
Су-15
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