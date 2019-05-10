Украина получила от США два катера для Госпогранслужбы

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину поставками оружия и вооружений. Недавно украинская пограничная служба при содействии посольства США получила два катера "Safe Boat" для использования "при патрулировании и рейдово-штурмовых целей". Об этом сообщает "Украинский военный портал".

Источник изображения: topwar.ru

Как сообщает издание, полученные современные катера поступят в 10-й отдельный отряд оперативного реагирования "ДОЗОР" и будут применяться для выполнения различных оперативно-служебных задач. Данная модификация Safe Boat 27 может использоваться Госпогранслужбой Украины для штурмовых операций.

На сайте фирмы-изготовителя размещены следующие данные: Экипаж - 4 человека. При длина в 8,2 метра и ширине в 2,7 метра может максимально вмещать до 22 человек, включая экипаж (при комфортном размещении - не более 10 человек). Максимальная скорость на двух подвесных моторах - 47 узлов. Корпус полужесткий алюминиевый с надувными элементами. Используется как вспомогательный катер (лодка) быстрого реагирования Береговой охраной США в ближней морской зоне.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года Украина получила от США два списанных Береговой охраной патрульных катера класса "Island". В Киеве заявили, что данные катера прибудут на Украину в июле этого года и будут использоваться для патрулирования акваторий Черного и Азовского морей с целью "предотвращения захвата украинских судов российскими агрессорами".