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10.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названы три причины отставки главкома ВМФ

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Адмирал Владимир Королев
Адмирал Владимир Королев.
Источник изображения: Павел Львов/РИА "Новости"

"Увольнение Владимира Королева – это давно назревшее решение, которое ждали на флоте", – заявил газете ВЗГЛЯД капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев. Так он прокомментировал отставку экс-главкома ВМФ Королева и назначение на эту должность адмирала Николая Евменова.

"Королев по характеру вел себя с вышестоящими начальниками боязливо, зато с нижестоящими вел себя не по-главкомовски", – полагает председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев.

В среду России главкомом ВМФ назначен адмирал Николай Евменов, ранее командовавший Северным флотом. Евменова на посту командующего СФ сменил вице-адмирал Александр Моисеев. Также сегодня командующим Черноморским флотом стал вице-адмирал Игорь Осипов.

Ненашев полагает, что к экс-командующему Королеву есть три основные претензии.

"Во-первых, при командовании Владимира Королева флот резко потерял статусность среди видов вооруженных сил. При Королеве, с точки зрения управления флотами, армейского и сухопутного начальства стало больше, чем флотского, и оно бесцеремонно вмешивалось в управление флотом, чего не было за 300 с лишним лет".

"Во-вторых, Королев не решил ту задачу, которая являлась для него основной. Речь идет про обновление инфраструктуры вузов военного-морского флота. По учебной и материальной базе вузы ВМФ оказались в числе худших. Средства не выделялись, все планы и задачи по модернизации этой инфраструктуры не реализованы. Королев сорвал эту работу. На флоте все это видели и давно ожидали его отставки", – продолжил собеседник.

В-третьих, по мнению Ненашева, при Королеве не сложилась эффективная и позитивная система взаимоотношений с оборонно-промышленным комплексом. "Он мог бы еще лет пять служить, но его убирают. Его командование провальное", – добавил Ненашев.

По его словам, назначение Евменова воспринимается в морском сообществе с надеждой на то, что он восстановит статус ВМФ внутри видов вооруженных сил и будет с принципиальных позиций решать задачи флота – в том числе те, которые не решил Королев. Причем наследство Евменову, мягко говоря, досталось проблемное, отмечает Ненашев.

Что касается новых назначенцев, то, по мнению собеседника, "Осипов – это человек, который хорошо знает Балтийский флот и Тихоокеанский, также у него были высокие позиции в Генеральном штабе". "Для командующего флотом очень важно понимать не только внутреннюю структуру ВМФ России, но и взаимодействие больших систем. Потому опыт работы в генеральном штабе будет играть позитивную роль в командовании ЧФ. Тем более ЧФ сейчас играет все более важную роль – это стратегический флот, который решает задачи борьбы с террористическим интернационалом, а также контролирует ситуацию в Средиземном море и срединной Атлантике", – пояснил Ненашев.

"Что касается Моисеева – он североморец, для него Северный флот – близкий, даже родной. Мы с ним давно знакомы. Он подводник, в сложные времена командовал подводными силами Северного флота, прошел школу в Генеральном штабе. Потому у североморцев есть надежда на динамичное развитие флота", – резюмировал Ненашев.

Николай Евменов родился в 1962 году в Москве, окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола в 1987 году и Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова.

Служил старшим помощником, а позже командиром подводных лодок К-490 и К-506. После обучения в академии Генштаба возглавлял 25-ю дивизию подводных лодок, был командующим подводными силами Тихоокеанского флота.

В 2012 году стал начальником штаба Северного флота, а в 2016 году был назначен его командующим. В 2017 году Евменову было присвоено звание адмирала.


Алексей Нечаев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Проекты
БФ
СФ
ТОФ
ЧФ
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