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10.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

В Киеве предложили установить на границе с Россией ядерные мины

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Источник изображения: Евгений Епанчинцев/РИА "Новости"

Украине стоит задуматься об использовании ядерно-минных заграждений в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии", заявил военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

По его словам, Киев может беспрепятственно разрабатывать тактическое ядерное оружие, а также средства его доставки. "Кто нам мешает фактически подготовить места для размещения ядерно-минных заграждений вдоль границы России и Украины, как это делала ФРГ в свое время? Только каким образом эти мины попадут туда, попадут ли, правда это или нет – это держать в государственной тайне", – заявил Козий в эфире ObozTV.

При этом, по его мнению, вопрос разработки Украиной стратегического ядерного оружия на данный момент не стоит на повестке дня. "Потому что это безумные затраты, и скажите, пожалуйста, где мы будем его испытывать? Назовите хотя бы одну область, которая согласится быть районом испытания. У нас нет заокеанских территорий", – добавил эксперт.

Это не первое амбициозное заявление украинских военных специалистов, касающееся ядерного оружия. Так, экс-представитель миссии Украины при НАТО Петр Гаращук заявил, что страна имеет уникальные возможности для создания собственного ядерного оружия.

Ядерная мина – ядерный боеприпас для устройства ядерно-минных заграждений. В годы холодной войны НАТО предложило создать по границам ФРГ и на ее территории ядерно-минный пояс на случай наступления армий восточного блока. Предполагалось, что при подрыве всех зарядов будет создана зона радиоактивного заражения и труднопреодолимых преград. В настоящее время использование ядерных мин признано неэффективным.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Германия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
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