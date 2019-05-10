Wiener Zeitung (Австрия): Европа и страх перед "русским медведем"

Европейские правые популисты следуют линии Москвы, считает украинский ученый Антон Шеховцов. В интервью "Винер цайтунг" он заявил, однако, что утверждения о "российском влиянии" преувеличены. По его словам, на результаты предстоящих выборов в Европарламент Россия не повлияет, так как у нее нет такого плана. Россия просто хочет, чтобы Европа была менее критически настроена по отношению к ней.

Винер цайтунг: Немецкий журнал "Шпигель" (Der Spiegel) недавно написал о том, как Кремль использует в собственных интересах политиков из партии "Альтернатива для Германии" в качестве "полезных идиотов". Как с этим обстоят дела в Австрии?

Антон Шеховцов: Тут совсем другая ситуация. Немецкий истеблишмент настроен по отношению к русским по-настоящему критически. В Австрии же все крупные партии, в том числе Народная и Социал-демократическая партии, относятся к Кремлю хорошо. Австрия, конечно, не может повлиять на общеевропейский консенсус относительно антироссийских санкций, но ее хорошие отношения с политическими кругами выгодны Москве. Кроме того она не хочет вмешиваться в политику, как это пытаются делать, к примеру, Германия и Франция.

- Российский президент Владимир Путин приезжал на свадьбу главы МИД. Для него здесь открыты все двери?

- Бывший канцлер Кристиан Керн (Christian Kern) получил предложение занять руководящий пост в одном российском государственном концерне. Экс-канцлер Альфред Гузенбауэр (Alfred Gusenbauer) также активно участвует в деятельности пророссийских сил. Отношения хорошие. Даже если Австрийская партия свободы (АПС) положительно настроена по отношению к России, Москва не хочет поддерживать отдельные партии, потому что это могло бы навредить ее отношениям с другими.

- Партия свободы, однако, еще в 2016 году подписала соглашение о сотрудничестве с путинской партией "Единая Россия".

- Это был символичный жест. Им не нужно соглашение, чтобы сотрудничать. Кремль принял это решение незадолго до второго тура выборов президента Австрии. Согласно опросам, кандидат от Партии свободы Норберт Хофер (Norbert Hofer) и кандидат от "зеленых" Александер ван дер Беллен (Alexander van der Bellen) имели равные шансы. Кремль надеялся, что Хофер победит и посетит Москву - этот жест был бы выгоден Кремлю. Но этого не произошло.

- Насколько велико влияние Кремля на Австрийскую партию свободы?

- Я не думаю, что Россия управляет этой партией. Однако АПС действует в соответствии с линией и пропагандой Кремля - в отношении Украины, Сирии, частично США и НАТО. Так что в этом плане партия полезна для русских. В 1990-х годах, когда во главе нее стоял Йорг Хайдер (Jörg Haider), АПС выступала за НАТО. Но с тех пор ее позиция изменилась на 180 градусов - Хайнц-Кристиан Штрахе (Heinz-Christian Strache) является противником НАТО, и в этом смысле его позиция пересекается с позицией Кремля.

- В преддверии выборов в Европарламент растет нервозность в связи с влиянием на них России. Насколько велико это влияние в рамках "информационной войны"?

- Отчасти его преувеличивают. У Кремля нет плана по влиянию на выборы в целом. Он хочет усилить своих союзников в тех странах, где у него нет конфликта интересов. АПС он, как я уже сказал, не может поддержать, потому что это могло бы навредить его отношениям с другими партиями. В Германии он на выборах в Бундестаг 2017 года лишь косвенно поддерживал АдГ, чтобы не раздражать так называемых "понимающих Путина" в рядах ХДС и СДПГ. Кремль действует весьма осторожно. В скандинавских странах ему особенно тяжело влиять на ситуацию - в Швеции, Дании и Финляндии у Москвы нет союзников.

- А как же правые популисты из партии "Шведские демократы"?

- Они боятся влияния России. Там ситуация несколько отличается от ситуации в Западной Европе, где считается в порядке вещей появляться на прокремлевских мероприятиях. Да и в Дании право-популистская Народная партия не является пророссийской.

- Орбан также активно контролирует СМИ.

- Да, в Венгрии иногда распространяются еще худшие теории заговора, чем в российских СМИ. У "России сегодня" было представительство и в Венгрии, но через год работы его упразднили, потому что на него не было спроса. Аналогичная ситуация была и в Италии. С тех пор, как к власти пришла правая "Лига Севера", Москве вообще не приходится вмешиваться.

- Повлияет ли Россия на результаты выборов в Европарламент?

- Не думаю. Русские не смогут помочь крайне правым получить еще больше мест в парламенте. Речь идет в большей степени о нарративе, который Москва распространяет через правых политиков в Европе.

- Что изменит новая крайне правая фракция в Европарламенте, в которую входит, в частности, АПС?

- Она полезна для Кремля, потому что помогает ему в распространении его влияния на европейском уровне. Фракция может даже занять третье место по результатам выборов. Москве это помогло бы влиять на дебаты в ЕС. Консерваторам, социал-демократам и "зеленым" станет труднее продвигать критические резолюции в отношении России. Большинство по-прежнему будет настроено скептически по отношению к ней, но оно станет численно меньше.

- Партии правого толка и Кремль имеют кое-что общее: они хотят ослабить ЕС и поддержать давние традиции, они презирают либеральные ценности, например, равноправие гомосексуалистов или женщин.

- Да, но в Европарламенте речь идет о другом. Россия просто хочет, чтобы Европа была менее критически настроена по отношению к ней. ЕС, по ее мнению, должен прекратить читать ей нотации на тему демократии. Российским элитам не нужны ни демократия, ни либерализм. Для них более подходящим образцом является Саудовская Аравия: они хотят вести бизнес с Западом, который, однако, должен помалкивать о правах человека. Чтобы добиться этого, России надо ослабить ЕС, потому что она не может конкурировать с ним, а может конкурировать лишь с отдельными членами ЕС. Кремль заинтересован в постепенной изоляции национальных государств.

Сиобхан Геетс (Siobhn Geets)