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10.05.2019
Российская газета

В Минобороны сменились сразу трое флотоводцев

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Сразу трое руководителей Военно-морского флота (ВМФ) оставили свои посты, а на их места были назначены новые военачальники. Об этом стало известно в среду на селекторном совещании в министерстве обороны России. Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу в начале "селектора" зачитал указ президента Владимира Путина, согласно которому Главнокомандующим ВМФ России назначен адмирал Николай Евменов.

Тем же указом президента за номером 203 от 3 мая 2019 года, по словам главы военного ведомства, назначены командующим Северным флотом - вице-адмирал Александр Моисеев, командующим Черноморским флотом - вице-адмирал Игорь Осипов.

Новый главком ВМФ Николай Евменов на предыдущей должности руководил Северным флотом. Прежний главком ВМФ Владимир Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет. За эти годы адмирал Королев, по словам Сергея Шойгу, очень много сделал для укрепления обороноспособности страны.

"Силы флота под его руководством успешно боролись с международным терроризмом. После длительного перерыва удалось возобновить присутствие нашего флота в Мировом океане. В состав ВМФ за последние годы поступили новейшие подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень". Были выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года", - перечислил заслуги экс-главкома ВМФ министр обороны.

Уже известно, что экс-главком ВМФ Владимир Королев переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию. "Уверен, что его переход на работу в судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах Вооруженных сил и Военно-морского флота", - сказал Сергей Шойгу.

Что касается нового командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева, то он ранее командовал Черноморским флотом (июня 2018 года).

Вице-адмирал Моисеев родился 16 апреля 1962 года в Калининградской области, закончил Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова. Служил на атомных подводных лодках Северного флота, где дошел до должности первого заместителя командующего.

В 1998 году, командуя атомной подлодкой "Новомосковск", Моисеев вошел и в историю космонавтики. Он оказался первым командиром подводного крейсера, успешно запустившим на околоземную орбиту космический спутник.

В ноябре 2017 года Моисеев был назначен заместителем начальника Генштаба РФ.

Новый командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов ранее также занимал должность замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ.

Он родился 6 марта 1973 года. В 1995 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола по специальности "штурман".

Офицерскую службу начал на Тихоокеанском флоте, где прошел путь от командира штурманской боевой части малого противолодочного корабля до командира дивизиона противолодочных кораблей. В 2004 году Осипов окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Кузнецова, после которой продолжил военную службу на Тихоокеанском флоте в должностях начальника штаба, а затем - командира бригады надводных кораблей.

После окончания Военной академии Генерального штаба (в августе 2012 года) был назначен на должность начальника штаба - первого заместителя Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. В декабре 2012 года возглавил эту базу, а в мае 2015 года стал командующим Каспийской флотилией. В 2016 году исполнял обязанности начальника штаба Тихоокеанского флота.


Иван Петров

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