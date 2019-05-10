Москва готова передать Киеву оставшиеся в Крыму истребители МиГ-29 ВВС Украины

ЦАМТО, 8 мая. Россия готова передать Киеву оставшиеся с 2014 года в Крыму порядка десятка истребителей МиГ-29 ВВС Украины, если новое украинское руководство примет соответствующее решение, заявил "РИА Новости" депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

Как уже сообщалось, после воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка 10 боевых самолетов МиГ-29, находящихся на авиабазе "Бельбек". Вся военная техника Украины, оставшаяся на полуострове, не обслуживалась и не ремонтировалась с 2014 года. Российские военнослужащие лишь несут вахту по охране и обеспечению пожаробезопасности украинской военной техники.

"В случае принятия политического решения нового руководства Украины по возвращению военной техники из Крыма, оставшиеся на авиабазе "Бельбек" истребители МиГ-29 могут быть подготовлены к передаче украинской стороне в течение нескольких суток", – цитирует "РИА Новости" Д.Белика.

"Истребители МиГ-29 командой специалистов могут быть подготовлены к передаче за несколько суток. Вопрос будет лишь в том, в каком состоянии Украина их захочет забирать – разобранными или полуразобранными. Никаких препятствий российская сторона чинить не станет, но отмечу – это должно быть политическое решение руководства Украины, все возможности для передачи военной техники есть", – сказал депутат.

По его словам, Россия готова передать Украине и военные корабли. Но в этом вопросе времени уйдет больше, так как кораблей в Крыму находится несколько десятков: некоторые из них могут идти своим ходом, некоторые надо подготовить, а некоторые придется буксировать. "Конечно, это вопрос не суток, а, возможно, недель. Но и в этом случае мы показываем открытые ладони. Мы не собираемся что-либо отбирать у своего соседа – Украины", – заявил Д.Белик в интервью "РИА Новости".

Д.Белик подчеркнул, что российская сторона никогда не ставила перед собой цель изъять для своих нужд украинское военное имущество, отмечает агентство.