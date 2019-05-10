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10.05.2019
ТАСС

Шойгу сообщил о продолжении модернизации бомбардировщиков под крылатые ракеты

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Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160
Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160.
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Глава Минобороны подчеркнул, что эффективность работ по модернизации ракетоносцев подтверждена положительными результатами контрольных пусков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС оснащаются новым бортовым оборудованием, которое позволяет применять современные типы крылатых ракет. Об этом в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"Первый [вопрос на рассмотрении селекторного совещания] касается стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. В настоящее время продолжается их оснащение новым бортовым оборудованием, которое позволяет успешно применять современные крылатые ракеты воздушного базирования", - сказал министр.

Шойгу отметил, что эффективность работ по модернизации ракетоносцев "подтверждена положительными результатами контрольных пусков".

Также министр сообщил, что в ходе нынешнего совещания военные обсудят реализацию поручения президента по повышению исправности стратегических ракетоносцев.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Персоны
Шойгу Сергей
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