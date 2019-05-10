Шойгу сообщил о продолжении модернизации бомбардировщиков под крылатые ракеты

Глава Минобороны подчеркнул, что эффективность работ по модернизации ракетоносцев подтверждена положительными результатами контрольных пусков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС оснащаются новым бортовым оборудованием, которое позволяет применять современные типы крылатых ракет. Об этом в среду сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.

"Первый [вопрос на рассмотрении селекторного совещания] касается стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС. В настоящее время продолжается их оснащение новым бортовым оборудованием, которое позволяет успешно применять современные крылатые ракеты воздушного базирования", - сказал министр.

Шойгу отметил, что эффективность работ по модернизации ракетоносцев "подтверждена положительными результатами контрольных пусков".

Также министр сообщил, что в ходе нынешнего совещания военные обсудят реализацию поручения президента по повышению исправности стратегических ракетоносцев.