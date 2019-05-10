Силы Хафтара сбили Mirage F.1 и захватили его пилота-наемника в Ливии
Истребитель французского производства Mirage F.1, атаковавший наступающие части, подчиняющиеся фельдмаршалу Хафтару, был уничтожен в минувший вторник.
First moments after #LNA air defenses managed to shoot down #GNA air force Mirage F-1 fighter jet over #AlHira Southern #Tripoli #Libya pic.twitter.com/EqxIAfZw2n— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 7 РјР°СЏ 2019 Рі.
Крылатую машину с грузом бомб, взлетевшую с авиабазы в городе Мисурата, "приземлили" к югу от ливийской столицы - Триполи.
В Сети размещены фото и видеоматериалы с места крушения: в небо поднимается столб черного дыма, на земле видны горящие обломки самолета. Впервые в ходе конфликта в плен захвачен управлявший F.1 пилот-наемник. В ряде источников сообщается, что он из Португалии.
Photos of the dropped aircraft in Al Hira by LNA forces https://t.co/14dU4IT9zO via @218news #Libya pic.twitter.com/uRC4Mz36wS— Liveuamap MiddleEast (@lummideast) 7 РјР°СЏ 2019 Рі.
Судя по обнародованным данным, летчик получил неопасные ранения. Правда, не уточняется, когда он пострадал: в ходе обстрела самолета, при катапультировании или в момент приземления - от встретивших его на земле бойцов.
Сообщается, что пленному оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
Произошедшее - первый достоверно подтвержденный факт уничтожения самолета, принадлежащего силам Правительства национального согласия. Ранее сообщалось о потере базировавшегося в Мисурате Mirage F.1, однако позже выяснилось, что хафтаровцы перехватили свой собственный истребитель.
#GNA air force mercenary pilot "Portuguese nationality" after #LNA air defenses managed to shoot down #GNA air force Mirage F-1 fighter jet over #AlHira Southern #Tripoli #Libya pic.twitter.com/BuU6vqLpq7— Mohamed Mansour рџ‡Єрџ‡¬ (@Mansourtalk) 7 РјР°СЏ 2019 Рі.
Алексей Моисеев
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