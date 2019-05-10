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10.05.2019
Военно-промышленный курьер

Пророссийские "Сирийские монстры" прокладывают путь правительственным войскам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Наступление сирийской армии на северо-западе Хамы развивается успешно. Правительственные войска установили контроль над важнейшим плато и господствующими высотами.

Сейчас подразделения дивизии "Tiger Forces", при поддержке крупнокалиберных ракетных установок 42-й бригады "Силы Гиата" и авиации, штурмуют город Кафр-Набуда, являющийся одним из основных опорных пунктов боевиков.

Для подавления сопротивления противника командование ВС САР ввело в бой отечественные РСЗО "Голан-1000", чьи 500-мм ракеты прокладывают путь армейцам. Их с успехом применяли в ноябре прошлого года в битве на вулканическом плато Ас-Сафа, а также в сражении за южные окраины Дамаска.

Несмотря на небольшую дальность, полутонные ракеты оказались довольно эффективным средством для прорыва обороны противника. "Голан-1000" установлены на шасси танка Т-72 поэтому обладают повышенной проходимостью и достаточной защищенностью. В войсках их прозвали "Сирийскими монстрами", отмечает портал Free News.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
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