В Госдуме назвали металлоломом оставшиеся в Крыму украинские МиГ-29

Оставшиеся в Крыму украинские истребители МиГ-29 не получится использовать не только в качестве боевых машин, но и как источник запчастей. Об этом в беседе с "Известиями" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик сообщил, что около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшихся в Крыму с 2014 года на авиабазе Бельбек, безвозвратно потеряны как боевые единицы.

Как отметил депутат Красов эти украинские самолеты проще разобрать и отправить в утиль.

"Долгое время эта техника не эксплуатировалась, надлежащим образом не обслуживалась. Поэтому в настоящее время — это, скорее всего, не самолеты знаменитого концерна, а куча металлолома", — сказал Красов.

Президент России Владимир Путин в 2018 году заявлял о готовности передать Киеву технику, которую украинские военные оставили в Крыму. Однако Украина отказалась от данного предложения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с нормами международного права.