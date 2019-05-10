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10.05.2019
Военно-промышленный курьер

Type 60 – японская противотанковая "малолитражка"

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Наследие миролюбивой Японии все еще в строю

Было время, когда в послевоенной Японии достаточно серьезно относились к антивоенным положениям собственной Конституции, не грезили о возврате "исконных территорий" и не готовились к десантным операциям.

Тогда военная доктрина сил самообороны Страны восходящего солнца действительно предполагала исключительно оборонительные действия против вторгшегося на острова неприятеля.

Исходя из таких задач,  одним из главных направлений была борьба с танками неприятеля, которые, учитывая географическое положение Японии, могли  в значительном числе быть легкими, чтобы их можно было использовать для десантных операций. Они должны были составить первый (до момента захвата портов) эшелон предполагаемого агрессора.

И для борьбы с ними японские военачальники предполагали использовать истребителей танков, основной тактикой которых должна была стать внезапная атака наступающего противника из засад. Исходя из таких задач, к "истребителю" предъявлялись следующие требования: он должен был обладать мощным вооружением, при этом быть небольшим и очень маневренным.

Военные четко сформулировали свои запросы к середине 50-х годов, и в период с 1955 по 1960 годы было создано четыре прототипа с обозначениями SS1, SS2, SS3 и SS4, отличающихся конструкцией корпуса и огневой мощью. В результате интенсивных работ и испытаний в сентябре 1960 года выбор пал на вариант SS4, вооруженный двумя безоткатными 106-мм орудиями М40 американского производства.

В войска новая боевая машина пошла под обозначением Тип 60.  Длинна "истребителя танков" составила 4,3 м, ширина – 2,23 м и высота – 1,59 м при весе 8 тонн.  Он получился действительно компактным, с габаритами как у среднего седана. Причины его компактности связаны не только с любовью японцев к малолитражкам. Такие размеры, и особенно низкий профиль, позволяли экипажу без труда найти необходимое для засады укрытие – в складках местности, за живой изгородью, за невысоким забором и так далее.

Тип 60 оснащен шестицилиндровым двигателем Komatsu 6T 120-2 мощностью 121 л.с., обеспечивающим максимальную скорость 55 км / ч. Его броня имеет толщину 12 мм. Вооружен этот "бронекарлик" помимо "двустволки" из двух "безоткаток" М40 (боекомплект к ним составлял 8 выстрелов)  12,7-мм пулеметом M8C, который, между прочим, представлял серьезную угрозу, например, для брони ПТ-76 – плавающего танка, состоящего на вооружении советской морской пехоты, или для его китайских аналогов Тип-60 и Тип-63.

Однако главной задачей этого пулемета была пристрелка. За счет применения специального патрона, имитирующего баллистику 106-мм снаряда, пулемет позволял определить правильность наводки до выполнения выстрела из орудия.

Применение пристрелочного пулемета позволяло снизить вероятность промаха, а также не терять времени на перезарядку орудия перед новым выстрелом. Найдя цель, наводчик-командир должен был выполнять наводку и открывать огонь из пристрелочного пулемета. Если пули попадали в цель,  допускалась стрельба из безоткатных орудий.

Экипаж самоходки состоял из трех человек. В передней части обитаемого отсека, у левого борта, поместили рабочее место механика-водителя. Водитель имел собственную рубку, выступающую перед основной надстройкой. В крыше этой рубки имелся люк для посадки в машину. На передних листах располагались смотровые приборы. В центральной части машины, у правого борта надстройки, поместили рабочее место командира, также выполнявшего функции наводчика. Он должен был следить за окружающей местностью при помощи командирской башенки с оптическими приборами.

Третьим членом экипажа был заряжающий, находившийся позади водителя и рядом с командиром. Он располагал собственным крупным люком в кормовом листе надстройки, оснащенным смотровым лючком. За сверхкомпактность пришлось заплатить крайним неудобством перезаряжания. После отстрела снарядов из обоих стволов заряжающему приходилось открывать кормовой люк и вылезать из машины. Он должен  был  перезарядить орудия, после чего можно было вернуться под защиту брони.

В результате порядок применения Тип-60 был следующим: машина с заранее заряженными орудиями выезжала на боевую позицию, выстреливала из обоих стволов и отъезжала в безопасное место для перезарядки. Вся ставка делалась исключительно на партизанскую тактику применения, основанную на внезапности и незаметности.

Впрочем, опыта боевого применения данных машин нет, если не считать их участия в многочисленных учениях. Всего было выпущено около двух с половиной сотен Тип-60, и до 100 машин все еще состоит на вооружении Сил самообороны Японии.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",

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