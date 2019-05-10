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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Ситуация вокруг СВПД сложилась из-за безответственных действий США - Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Ситуация, сложившаяся вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий из-за действий США, неприемлема, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нам, как я понимаю, в качестве главного вопроса предстоит обсудить неприемлемую ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, ситуации, которая сложилась из-за безответственного поведения Соединенных Штатов", - заявил С.Лавров на переговорах с главой МИД Ирана Мохаммадом Зарифом.

Глава МИД РФ подчеркнул, что США отказались от своих обязательств, закрепленных Советом Безопасности ООН в соответствующей резолюции.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Тегеран дает европейским подписантам ядерного соглашения 60 дней на переговоры по выполнению СВПД.

"На этот срок Иран останавливает продажу тяжелой воды и обогащенного урана. Если за это время никаких договоренностей достигнуто не будет, в Тегеране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана", - заявил Х.Рухани, комментируя решение о приостановке выполнения некоторых обязательств по СВПД в эфире иранского телевидения.

В частности, по словам президента, будет принято решение по работе комплекса в Араке, специализирующегося на обогащении урана.

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