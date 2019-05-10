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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Экс-главком ВМФ РФ Королев переходит в ОСК

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Владимир Королев
Владимир Королев.
Источник изображения: ТАСС/Михаил Метцель

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает на эффективную работу экс-главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) по реализации специальных программ в интересах военного флота.

"Уверен, что его переход на работу в Объединённую судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах Вооружённых сил и Военно-морского флота", - сказал С.Шойгу.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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