Экс-главком ВМФ РФ Королев переходит в ОСК

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу рассчитывает на эффективную работу экс-главкома ВМФ адмирала Владимира Королёва в Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) по реализации специальных программ в интересах военного флота.

"Уверен, что его переход на работу в Объединённую судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах Вооружённых сил и Военно-морского флота", - сказал С.Шойгу.