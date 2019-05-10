Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами

Президент России Владимир Путин назначил Николая Евменова, занимавшего с 2016 года пост командующего Северным флотом, главкомом Военно-морским флотом (ВМФ). Также он сменил командующих Черноморским и Северным флотами. Соответствующий приказ главы государства зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду, 8 мая.

Шойгу отметил, что бывший до этого главкомом адмирал Владимир Королев завершил военную службу, которой отдал 46 лет, и переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) для "реализации специальных программ в интересах военного флота". По словам министра, за эти годы он многое сделал для укрепления обороноспособности страны.

"Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане", — цитирует Шойгу ТАСС.

Министр напомнил, что за последние годы в состав ВМФ поступили новейшие подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень", а также были выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года.

Также указом президента командующим Черноморским флотом был назначен вице-адмирал Игорь Осипов, а Северным — вице-адмирал Александр Моисеев.