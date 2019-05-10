ВВС Ирака до конца мая получат очередную партию УБС T-50IQ

ЦАМТО, 8 мая. Командование ВВС Ирака 7 мая объявило о погрузке и отправку в страну очередной партии реактивных учебно-боевых самолетов T-50IQ в рамках подписанного в 2013 году контракта на поставку 24 машин.

Как сообщает The Baghdad Post, четыре самолета погружены на борт морского транспорта в Республике Корея и, как ожидается, прибудут в Ирак в конце мая. Это четвертая партия новых T-50IQ.

Напомним, что 12 декабря 2013 года южнокорейская компания Korean Aerospace Industries сообщила о состоявшейся в Багдаде церемонии подписания исполнительным директором Ха Сунг-йонгом и премьер-министром Ирака Нури аль-Малики контракта на поставку ВВС Ирака 24 учебно-боевых самолетов в адаптированной версии Т-50IQ "Голден Игл". Общая стоимость программы оценивается в 2,1 млрд. долл., включая 1,1 млрд. долл. на приобретение самолетов и 1 млрд. долл. на 20-летнюю программу поддержки и обучение личного состава.

Т-50IQ представляет собой версию легкого боевого самолета FA-50, обеспечивающую возможность применения вооружений класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Подписанный в 2013 году контракт предусматривал, что поставка самолетов начнется в апреле 2016 года, однако по различным причинам график соблюден не был. Первый произведенный для ВВС Ирака самолет Т-50IQ "Голден Игл" с хвостовым номером IQAF 5001 совершил испытательный полет 13 июля 2015 года. Первая партия из 6 самолетов была доставлена в Ирак 16 марта 2017 года. В мае 2018 года иракские ВВС получили еще 6 машин. Третья партия самолетов (количество не называлось) была доставлена в Ирак морским транспортом 28 октября 2018 года. Согласно обновленному графику, все 24 самолета планировалось передать ВВС Ирака в начале 2019 года.