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10.05.2019
ТАСС

Новым главкомом ВМФ России назначен Николай Евменов

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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов
Главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
Источник изображения: © Анна Исакова/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Командовать Северным флотом будет вице-адмирал Александр Моисеев, Черноморским - вице-адмирал Игорь Осипов

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главнокомандующим Военно-морским флотом России назначен Адмирал Николай Евменов, который до этого командовал Северным флотом. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в среду.

"Начну с тoгo, чтo указoм президента Рoссийскoй Федерации oт 3 мая 2019 гoда за нoмером 203 назначены: главнoкoмандующим Вoенно-мoрским флoтoм адмирал Евменoв Никoлай Анатoльевич. Кoмандующим Северным флoтoм - вице-адмирал Мoисеев Александр Алексеевич. Кoмандующим Чернoмoрским флoтoм - вице-адмирал Oсипов Игoрь Владимирoвич", - сказал Шoйгу.

Глава Минобороны РФ отметил, что прежний главкомом адмирал Владимир Королев завершил военную службу, на которой находился 46 лет. Министр отметил большой вклад Королева в укрепление обороноспособности страны. 

Как заявил Шоайгу, под руководством Королева силы флота после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане, а также успешно боролись с международным терроризмом. За это время в состав Военно-морского флота поступили новейшие подводные лодки проектов "Ясень" и "Борей".

Министр, в том числе указал на выработку рациональных подходов к выполнению программы кораблестроения до 2050 года, поблагодарив адмирала за службу.

Королев перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.

"Уверен, что его переход на работу в Объединенную судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах вооруженных сил и Военно-морского флота", - сказал Шойгу.

 

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