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10.05.2019
Российская газета

Появилось видео удара "ракетного монстра" по террористам в Сирии

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В интернете опубликовано видео, на котором демонстрируется боевое применение сирийских ракетных установок, в том числе штурмовой реактивной установки Golan-1000. Ее уже прозвали "ракетным монстром".

На видео показаны впечатляющие кадры запуска ракет и мощные взрывы на позициях противника.

Как сообщает Al-Masdar News, элитная четвертая дивизия сирийской армии атаковала удерживаемые террористами районы в Латакии. По позициям боевиков было выпущено большое количество ракет. При этом использовалась и ракетная система Golan-1000, которая наносила удары в течение нескольких часов.

Эта установка впервые применялась в прошлом году. Особо отмечается, что ракетную систему изготовили сирийские инженеры в Дамаске.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что мощный сирийский "ракетный монстр" был брошен в бой. Запускать столь тяжелые снаряды "монстр" может лишь на полтора километра. Впрочем, это не помешало установке достойно проявить себя в боевых действиях.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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