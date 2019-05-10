Появилось видео удара "ракетного монстра" по террористам в Сирии
В интернете опубликовано видео, на котором демонстрируется боевое применение сирийских ракетных установок, в том числе штурмовой реактивной установки Golan-1000. Ее уже прозвали "ракетным монстром".
На видео показаны впечатляющие кадры запуска ракет и мощные взрывы на позициях противника.
Как сообщает Al-Masdar News, элитная четвертая дивизия сирийской армии атаковала удерживаемые террористами районы в Латакии. По позициям боевиков было выпущено большое количество ракет. При этом использовалась и ракетная система Golan-1000, которая наносила удары в течение нескольких часов.
Эта установка впервые применялась в прошлом году. Особо отмечается, что ракетную систему изготовили сирийские инженеры в Дамаске.
Напомним, ранее уже сообщалось о том, что мощный сирийский "ракетный монстр" был брошен в бой. Запускать столь тяжелые снаряды "монстр" может лишь на полтора километра. Впрочем, это не помешало установке достойно проявить себя в боевых действиях.
Руслан Мельников
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