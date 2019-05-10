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10.05.2019
ТАСС

Шойгу назвал недопустимой "палочную систему учета" в некоторых отделениях "Юнармии"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители юнармейской школы в Красноярске
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и представители юнармейской школы в Красноярске.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам министра обороны, "нельзя стать патриотом по разнарядке"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Минобороны выявило несколько случаев формального учета в рядах "Юнармии", а также принудительного включения в ряды юнармейцев детей офицеров. Министр обороны Сергей Шойгу назвал недопустимыми такие случаи и призвал незамедлительно реагировать на подобные ситуации в среду в ходе селекторного совещании в Минобороны.

"Встречаются случаи подмены реальной работы изображением кипучей деятельности, показухой и увлечением статистикой. Вместо конкретных занятий с детьми отдельные работники ограничиваются торжественным вручением значков, вписывают фамилии в единую систему учета "Юнармии" и громко рапортуют о ее расширении", - сказал Шойгу, подчеркнув, что такие случаи категорически недопустимы.

Шойгу подчеркнул, что в работе с молодежью нет места "палочной системе учета". Для недопущения подобного в будущем министр поручил Главному военно-политическому управлению и региональным штабам молодежного движения незамедлительно реагировать на малейшие проявления формализма в работе "Юнармии".

Он отметил, что дети вступают в ряды движения, чтобы изучать историю, географию, участвовать в экспедициях и соревнованиях, а вместо этого получают регистрационный номер и в лучшем случае присутствуют на открытии памятника или мемориальной доски.

Также министр рассказал о выявленном случае принудительного включения в ряды "юнармейцев" детей офицеров. "Нами выявлен случай, когда один из начальников дал поручение в обязательном порядке записать детей офицеров в юнармейцы, тем самым делая из добровольного движения - принудительное. Важно понимать, что нельзя стать патриотом по разнарядке", - пояснил Шойгу.

Шойгу также призвал наполнить юнармейскую программу мероприятиями, которые будут интересны ребятам, привьют им уважение к родителям, старшему поколению, любовь к Родине и научат хранить память о ее героическом прошлом.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
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