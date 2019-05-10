Первая беспилотная война

Израиль, США и экстремисты ищут средства взлома российской ПВО

В конце апреля в Сирии было неспокойно. Авиабазу "Хмеймим" несколько раз пытались атаковать беспилотники.

Фотографии и видео налета размещались в Интернете. Они были сделаны из городка Джебла, находящегося довольно близко к российской авиабазе. На изображениях хорошо видны очереди трассирующих крупнокалиберных пуль и малокалиберных снарядов. К выявлению воздушного противника подключились прожекторные установки. Происходящее над "Хмеймимом" напоминало сцены с бомбежками из фильмов про Вторую мировую войну.

Удалось ли боевикам пробить защиту нашей авиабазы? По данным "Военно-промышленного курьера", обошлось без жертв и разрушений. Российские комплексы ПВО, их расчеты опять оказались на высоте. Скорее всего зенитчикам помогли средства радиоэлектронной борьбы. Впрочем, источники "ВПК" не готовы подтвердить, что опубликованные в социальных сетях сюжеты действительно налет БЛА на "Хмеймим".

Видео и фото попыток ударов беспилотниками по российской авиабазе в Сирии выкладывались в Интернете многократно. Но нынешний налет стоит отметить. Ранее по самодельным летательным аппаратам огонь вели зенитные комплексы "Панцирь" и "Тор". На этот раз для отражения удара была задействована малокалиберная артиллерия. Значит, противнику удалось пробраться к авиабазе достаточно близко. Скорее всего по БЛА работали 30-мм скорострельные зенитные автоматы 2А38М.

Как защитить "Панцири"

Войну в Сирии смело можно назвать "первой беспилотной". Боевики запрещенного в России "Исламского государства", повстанческие отряды и правительственные силы активно используют различные БЛА. Дроны постоянно применяются российскими и американскими военными.

“ На дронах боевиков были обнаружены приемники GPS с "отстройкой" ”

"Первая беспилотная" заставила вооруженные силы многих стран искать способы борьбы с БЛА. Активно создаются новые средства РЭБ, специальные боеприпасы и даже разнообразные дроны-охотники. Последние поражают беспилотные летательные аппараты из стрелкового оружия, с помощью сетей и других приспособлений.

Между тем в Сирии сейчас проходит проверку и другая концепция применения БЛА. Так называемые дроны-камикадзе становятся важнейшим элементом борьбы с противовоздушной обороной. В частности, с прошлого года ВВС Израиля начали активно использовать специальные ударные беспилотники. Их задача – подавление сирийских средств ПВО.

Два сирийских ЗРПК "Панцирь" уже стали жертвами израильских барражирующих боеприпасов (так у нас принято называть дроны-камикадзе). При этом Тель-Авив представил достаточно убедительные доказательства уничтожения ЗРПК. На кадрах, записанных бортовыми системами БЛА, отчетливо видно, как поражаются сирийские комплексы.

Судьба третьего "Панциря", попавшего под израильский удар, пока неизвестна. На видео, представленном Минобороны Израиля, комплекс отстреливается от дронов ракетами. Момент попадания барражирующего боеприпаса в ЗРПК не зафиксирован.

Тактика камикадзе

Коллаж Андрея Седых

Коллаж Андрея СедыхАнализ последних событий показывает: Израиль и вместе с ним скорее всего Соединенные Штаты активно изучают беспилотные способы подавления противовоздушной обороны. В каждом налете на сирийские объекты ЦАХАЛ использует новые приемы и способы применения барражирующих боеприпасов.

Важно отметить: новая концепция подавления ПВО проверяется на одном противнике. В данном случае это комплексы и системы противовоздушной обороны, разработанные и выпущенные в России.

Дроны могут справиться с системами противовоздушной обороны двумя способами. Первый – обойти радиолокационное поле, используя рельеф местности и свое минимальное радиолокационное отражение. Такая тактика эффективна против сложных и дальнобойных систем типа С-300 и С-400. Если БЛА удастся подойти близко, он сможет выбить наиболее важные элементы – радиолокационные станции и пункт управления ЗРС.

Но как известно, дальнобойные российские зенитные ракетные системы имеют защитников – ЗРПК "Панцирь". Последние, хотя и создавались для борьбы с низколетящими самолетами и крылатыми ракетами, могут эффективно поражать и БЛА.

Прикрыть С-300 и С-400 способны и зенитные ракетные комплексы "Тор". Они весьма результативно справляются с низколетящими целями и корректируемыми авиационными бомбами. Причем даже с объектами, выполняющими сложные маневры. В настоящее время именно "Панцири" и "Торы" защищают "Хмеймим" от беспилотной угрозы.

Для борьбы с "Панцирями" израильские военные используют достаточно эффективный способ. Количество выпущенных по каждому ЗРПК дронов-камикадзе превышает количество ракет, которые есть на борту комплекса. Поэтому расчету, чтобы отбиться, просто не хватает боеприпасов.

Именно так и были уничтожены оба сирийских "Панциря". На съемке, представленной Минобороны Израиля, видно, что машины уже расстреляли боекомплект. Скорее всего они покинули позиции и ушли для перезарядки.

Пока на боевое дежурство не заступили сирийские зенитные ракетные системы С-300. Но судя по всему, после того как "трехсотки" приступят к работе, Израиль также попытается "задавить" их большим количеством беспилотных летательных аппаратов.

Правда, такому развитию событий препятствует один важный фактор. Позиции С-300 достаточно далеко от Израиля. Дронам-камикадзе придется долго лететь. А значит, возникнут серьезные сложности при нанесении ударов и их синхронизации.

Опыт боевиков

Примечательно, что аналогичную тактику пробуют использовать боевики для атак на "Хмеймим". Если проанализировать официальные сообщения Минобороны России и сирийские публикации, выявляется закономерность.

Сначала боевики проводят пуски небольшого количества БЛА. Считается, что их задача больше психологическая – заставить держать в напряжении личный состав базы и расчеты противовоздушной обороны. Но, возможно, пуски нескольких БЛА нужны для наблюдения за позициями систем и комплексов ПВО. Во время боевой работы пуск ракет (особенно ночью) виден достаточно далеко и позицию легко обнаружить визуально.

Понятно, что такой способ наблюдения не столь эффективен, как современные средства радиотехнической разведки. Но он позволяет примерно обозначить позиции и схему противовоздушной обороны базы, а также оперативно выявить изменения.

Фото: sm-news.ru

После того как места размещения средств ПВО понятны, можно попытаться провести налет большим числом БЛА. С таким расчетом, чтобы хотя бы локально, с одного направления сформировать перевес запущенных дронов над боекомплектом. Теоретически это обеспечивает прорыв одного-двух беспилотников.

Правда, у БЛА боевиков есть еще более опасный враг. Это средства радиоэлектронной борьбы. Они ставят помехи навигационным системам дронов. Последние не имеют сложных инерциальных систем, поэтому полностью зависят от спутниковой навигации.

По информации "ВПК", боевики пытаются решить эту проблему. В частности, на нескольких дронах были обнаружены приемники GPS с "отстройкой". Такие изделия позволяют находить сигнал спутниковой навигационной системы даже сквозь помехи. Но российские комплексы РЭБ эффективно справляются и с такими приемниками.

Школа для всех

Не только Россия проверяет свои новейшие системы вооружения в Сирии. Наш вероятный противник также учится нам противостоять. Использование беспилотников для подавления ПВО – хороший пример.

Пока нет оснований говорить, что дроны-камикадзе станут взломщиками российских С-300 и С-400. Но определенные трудности в организации противовоздушной обороны беспилотники уже создают.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 17 (780) за 7 мая 2019 года