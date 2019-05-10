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10.05.2019
ЦАМТО

Roketsan разрабатывает управляемый танковый боеприпас "Танок"

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Логотип Roketsan
Логотип оборонной компании Roketsan.
Источник изображения: http://nanosis.com.tr/

ЦАМТО, 8 мая. Турецкая компания Roketsan на выставке IDEF-2019 представила 120-мм танковый выстрел с противотанковой управляемой ракетой "Танок" (Tanok) с лазерным наведением.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, разрабатываемая Roketsan в соответствии с требованиями Вооруженных сил Турции противотанковая ракета "Танок" оснащена комплектом полуактивного лазерного наведения и может применяться как против неподвижных, так и движущихся целей при стрельбе прямой наводкой и с закрытых позиций.

По информации турецкого агентства Anatolia, калибр боеприпаса – 120 мм, длина – 984 мм, масса – 11 кг, дальность стрельбы – до 6 км.

Разработка "Танок" началась в прошлом году. Полигонные испытания должны начаться в конце 2019 года, а принятие на вооружение ВС Турции запланировано на 2021 год.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
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