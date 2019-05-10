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10.05.2019
WarSpot

Бахрейн заказал американского оружия на $3,5 млрд

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Бахрейн может стать шестнадцатой страной, которая вооружится американской системой ПВО Patriot. Вчера, 7 мая, портал defensenews.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил две крупные сделки с Минобороны Бахрейна.

Если потенциальные контракты одобрит американский Конгресс, то Бахрейн сможет приобрести заказанные системы ПВО Patriot, общая стоимость которых составляет порядка $2,7 млрд. В частности, запрос Бахрейна включает в себя 9 пусковых установок, 2 радара AN/MPQ-65, 96 ракет двух типов, а также командные пункты и другое сопутствующее оборудование.

Пуск ракеты ЗРК Patriot.

Источник изображения: defensenews.com

Второй одобренный запрос включает в себя сотни бомб и ракет, предназначенные для вооружения истребителей F-16V, уже имеющихся в составе ВВС Бахрейна. Потенциальная сделка оценивается в $750 млн.

ЗРК Patriot поступили в армию США в 1984 году и сегодня состоят на вооружении пятнадцати стран, среди которых Германия, Япония, ОАЭ, Тайвань, Кувейт, Нидерланды, Южная Корея, Катар и Саудовская Аравия. За более чем тридцать лет службы Patriot подвергся множеству модификаций и сменил несколько типов ракет, новейшей из которых является PAC-3 MSE.

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Страны
Бахрейн
Германия
Катар
Кувейт
Нидерланды
ОАЭ
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Южная Корея
Япония
Продукция
AN/MPQ-65
F-16
Patriot ЗРК
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