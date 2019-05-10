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10.05.2019
Военное обозрение

Великобритания обвинила Россию в обострении ситуации в Сирии

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Великобритания вернулась к тактике необоснованных обвинений России и в очередной раз возложила на нее вину за обострение ситуации в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Об этом заявил глава британского МИД Джереми Хант.

Источник изображения: topwar.ru

В распространенном британским внешнеполитическим ведомством заявлении говорится, что за последние дни в Идлибе 57 мирных жителей было убито и более 150 тысяч были вынуждены покинуть дома якобы из-за эскалации боевых действий, предпринимаемых Россией и "сирийским режимом".

Лондон обвинил Москву и Дамаск в нарушении ранее заключенных соглашений о прекращении огня и в атаках на школы, больницы и спасателей, а также в применении "бочковых бомб".

Из Сирии приходят ужасающие сообщения об атаках на школы, больницы и спасателей, а также о первом за последние семь месяцев использовании "бочковых бомб". Действия Москвы и Дамаска нарушают ранее заключенные соглашения о прекращении огня и ухудшают гуманитарную ситуацию в Идлибе

- говорится в заявлении Ханта.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон заявили о резком обострении ситуации в идлибской зоне деэскалации, где собралась крупная группировка террористов под командованием боевиков из запрещенной в России группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее "Джебхат ан-Нусра). Террористы за последнюю неделю значительно увеличили количество обстрелов населенных пунктов на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Предприняты несколько попыток атак российской авиабазы Хмеймим с помощью беспилотников и РСЗО.

В ответ на атаки боевиков на позиции правительственных сил, сирийская армия наносит ответные удары по Идлибу. Удары артиллерии и ВКС России наносятся по складам, огневым позициям и передовым наблюдательным пунктам террористов.

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Страны
Великобритания
Россия
Сирия
Проекты
БПЛА
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