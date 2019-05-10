Иран объявил о приостановке части своих обязательств по ядерной сделке

Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по иранской ядерной программе, о чем уведомил страны-участники соглашения. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на местное агентство IRIB.

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Тегеран направил пять писем странам-членам соглашения по ядерной программе Ирана, в которых уведомил, что прекращает выполнение двух пунктов соглашения, касающихся хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Президент страны Хасан Роухани по данному поводу заявил, что Иран в течении года соблюдал все обязательства, принятые страной в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Тегеран пока не выходит из соглашения, но прекращает действие двух пунктов договора. В тоже время Иран дает 60 дней странам, которые еще участвуют ядерной сделке, на выполнение обязательств, взятых на себя, в том числе в банковской и нефтяной сфере. В случае выполнения данных обязательств Тегеран вернется к полному выполнению договора.

Иран на текущем этапе не считает себя связанным обязательством соблюдать ограничения, относящиеся к хранению запасов обогащенного урана и тяжелой воды

- говорится в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Письма с уведомлениями направлены Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России.

В 2015 году Иран и международные посредники из шести стран (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), регулирующий все аспекты иранской ядерной программы. В рамках соглашения с Ирана снимались все веденные ранее экономические и финансовые санкции.

В мае 2018-го США вышли из СВПД, восстановив все санкции против Ирана. Однако оставшиеся страны должны были разработать механизм обхода введенных Вашингтоном ограничений.